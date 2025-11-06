決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 三井物、伊藤忠、ヤマハ発 (11月5日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.6 伊藤忠 <8001>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比14.1％増の5002億円に伸び、通期計画の9000億円に対する進捗率は55.6％となり、5年平均の57.1％とほぼ同水準だった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9412> スカパーＪ 東Ｐ +13.16 11/ 5 上期 29.17
<1802> 大林組 東Ｐ +11.65 11/ 5 上期 72.17
<4902> コニカミノル 東Ｐ +11.52 11/ 5 上期 黒転
<6958> 日本ＣＭＫ 東Ｐ +9.02 11/ 5 上期 -70.97
<6941> 山一電機 東Ｐ +8.49 11/ 5 上期 5.37
<8001> 伊藤忠 東Ｐ +5.69 11/ 5 上期 9.91
<2331> ＡＬＳＯＫ 東Ｐ +5.63 11/ 5 上期 43.49
<8031> 三井物 東Ｐ +5.46 11/ 5 上期 2.32
<5201> ＡＧＣ 東Ｐ +4.63 11/ 5 3Q 黒転
<5930> 文化シヤタ 東Ｐ +4.49 11/ 5 上期 9.13
<6367> ダイキン 東Ｐ +3.18 11/ 5 上期 7.90
<2229> カルビー 東Ｐ +2.94 11/ 5 上期 -29.75
<2676> 高千穂交易 東Ｐ +2.81 11/ 5 上期 21.45
<7296> ＦＣＣ 東Ｐ +2.64 11/ 5 上期 7.83
<7989> ブラインド 東Ｐ +2.08 11/ 5 3Q 10.93
<6413> 理想科学 東Ｐ +1.61 11/ 5 上期 6.84
<9413> テレ東ＨＤ 東Ｐ +1.34 11/ 5 上期 235.20
<4471> 三洋化 東Ｐ +1.30 11/ 5 上期 0.78
<9142> ＪＲ九州 東Ｐ +1.15 11/ 5 上期 38.71
<3407> 旭化成 東Ｐ +0.99 11/ 5 上期 2.28
<3183> ウインＰ 東Ｐ +0.96 11/ 5 上期 18.63
<7272> ヤマハ発 東Ｐ +0.90 11/ 5 3Q -41.87
<5451> ヨドコウ 東Ｐ +0.08 11/ 5 上期 -3.22
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
