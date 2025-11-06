―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.6　伊藤忠 <8001>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比14.1％増の5002億円に伸び、通期計画の9000億円に対する進捗率は55.6％となり、5年平均の57.1％とほぼ同水準だった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9412> スカパーＪ 　　東Ｐ 　 +13.16 　 11/ 5　　上期　　　 29.17
<1802> 大林組 　　　　東Ｐ 　 +11.65 　 11/ 5　　上期　　　 72.17
<4902> コニカミノル 　東Ｐ 　 +11.52 　 11/ 5　　上期　　　　黒転
<6958> 日本ＣＭＫ 　　東Ｐ　　 +9.02 　 11/ 5　　上期　　　-70.97
<6941> 山一電機 　　　東Ｐ　　 +8.49 　 11/ 5　　上期　　　　5.37

<8001> 伊藤忠 　　　　東Ｐ　　 +5.69 　 11/ 5　　上期　　　　9.91
<2331> ＡＬＳＯＫ 　　東Ｐ　　 +5.63 　 11/ 5　　上期　　　 43.49
<8031> 三井物 　　　　東Ｐ　　 +5.46 　 11/ 5　　上期　　　　2.32
<5201> ＡＧＣ 　　　　東Ｐ　　 +4.63 　 11/ 5　　　3Q　　　　黒転
<5930> 文化シヤタ 　　東Ｐ　　 +4.49 　 11/ 5　　上期　　　　9.13

<6367> ダイキン 　　　東Ｐ　　 +3.18 　 11/ 5　　上期　　　　7.90
<2229> カルビー 　　　東Ｐ　　 +2.94 　 11/ 5　　上期　　　-29.75
<2676> 高千穂交易 　　東Ｐ　　 +2.81 　 11/ 5　　上期　　　 21.45
<7296> ＦＣＣ 　　　　東Ｐ　　 +2.64 　 11/ 5　　上期　　　　7.83
<7989> ブラインド 　　東Ｐ　　 +2.08 　 11/ 5　　　3Q　　　 10.93

<6413> 理想科学 　　　東Ｐ　　 +1.61 　 11/ 5　　上期　　　　6.84
<9413> テレ東ＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.34 　 11/ 5　　上期　　　235.20
<4471> 三洋化 　　　　東Ｐ　　 +1.30 　 11/ 5　　上期　　　　0.78
<9142> ＪＲ九州 　　　東Ｐ　　 +1.15 　 11/ 5　　上期　　　 38.71
<3407> 旭化成 　　　　東Ｐ　　 +0.99 　 11/ 5　　上期　　　　2.28

<3183> ウインＰ 　　　東Ｐ　　 +0.96 　 11/ 5　　上期　　　 18.63
<7272> ヤマハ発 　　　東Ｐ　　 +0.90 　 11/ 5　　　3Q　　　-41.87
<5451> ヨドコウ 　　　東Ｐ　　 +0.08 　 11/ 5　　上期　　　 -3.22

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

