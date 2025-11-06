»³ËÜÍ³¿¤ÎÈ¯¸ÀÊ¹¤¤¤¿Ä¾¸å¡Ä·»µ®Ê¬¥¥±¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËLAÃÏ¸µÌ±¤Ï¿Æ¶á´¶¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤À¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡õ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢WS¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤Î°§»¢»þ¤Ë¡¢¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¸«¤»¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸½ÃÏ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º3¾¡¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBuenas tardes¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¡×¤È¤Þ¤º¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç°§»¢¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤âÂç¶½Ê³¡£·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Í³¿¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥³¡¼¥Á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£I love Dodgers¡ª¡¡I love Los Angeles¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¥¹¥Ô¡¼¥ÁÆ°²è¤ò¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡¢¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¡×¤È¤·¤ÆµåÃÄ¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ë¥³½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥¥±¤ä¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯·Ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»³ËÜ¤Î°§»¢¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤³¤½ËÜÅö¤Î¥¥±¤ÎÄïÊ¬¤À¡×
¡Ö¡Æbuenas tardes¡Ç¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¤È¸À¤Ã¤¿»þ¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¥¥±¤ÎÉ½¾ð¤Ï»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¡×
¡Ö¸å¤í¤Ç¥¥±¤¬Á´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Í¡×
¡Ö¥¥±¤È¥Æ¥ª¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¥è¥·¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÎÀèÀ¸¤À¡£2¿Í¤È¤â¤è¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë!!¡×
¡¡¥¥±¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»³ËÜ¤¬ÀèÈ¯¤·KO¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤ËÍ¶¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤¡È·»µ®Ê¬¡É¤È¤·¤Æ»³ËÜ¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë