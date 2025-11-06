モデルのムン・ガビ（36）が、自身の息子の写真を悪用したAI（人工知能）による合成物の制作をやめてほしいと訴えた。

ムン・ガビは5日、インスタグラムを通じて「先月30日に数枚の写真で近況を共有した」とし、「母と息子のごく普通の日常や、子どもの姿が写った写真ではあったが、私は息子の顔がそのまま映った写真や動画をどの場所にも公開していない」と明らかにした。

続けて「それにもかかわらず、私とまったく関係のないアカウントが、私が投稿した写真を同意なしに無断で使用し、違法に制作したうえで、まるで私が子どもの顔を公開し、インタビュー形式の公式コメントを残したかのような投稿が掲載された」と述べた。

彼女は「その動画の中の私と子どもの姿、その下に添えられた文章は事実ではなく、明白な虚偽だ」とし、「元の写真を無断で使用して制作されたAI（人工知能）合成映像だ」と説明した。

さらに「子どもの実際の姿ではない虚偽の写真・映像を含め、母と子の日常を歪曲し、法律に違反するような行為はこれ以上行わないでほしい」と呼びかけた。

ムン・ガビは先月30日、インスタグラムに息子と一緒に撮った写真を複数枚投稿した。公開された写真には、ムン・ガビが息子とおそろいの服を着て笑っている姿や、手をつないで一緒に歩く姿などが写っていた。しかしその後、オンライン上でこれらの写真を利用したAI合成物が拡散し、物議を醸した。

ムン・ガビは昨年11月22日、インスタグラムを通じて息子を出産したことを明らかにしたが、父親については言及しなかった。その2日後、息子の実父が俳優チョン・ウソン（52）だと判明し、世間の関心を集めた。

2人は2022年にある集まりを通じて出会い、ムン・ガビは翌年6月に妊娠を確認し、翌年3月に出産した。チョン・ウソンは親子関係確認の手続きも経たという。ただし、2人は結婚を前提とした交際ではなかったため、結婚はせず、それぞれの立場で親としての役割を果たすことにした。

第45回青龍映画賞授賞式に出席したチョン・ウソンは、映画『ソウルの春』の最多観客賞の受賞スピーチで「私に愛と期待を寄せてくださったすべての方々に、ご心配と失望をおかけしたことを心からお詫びする」と述べ、「すべての叱責は私が受け止める。父親として息子への責任は最後まで果たすつもりだ」と語った。

その後、今年8月、チョン・ウソンが長年交際してきた一般人女性と婚姻届を提出したというニュースが伝えられた。これについて所属事務所は「私的な部分のため、会社として公式な立場をお伝えすることができない点について、ご了承をお願いする」とコメントした。