『ダンダダン』妖しく光る！？「セルポ星人」の蓄光Ver.が登場
メガハウスは、『ダンダダン』より「オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 セルポ星人 妖しく光る！？蓄光Ver.」(7,480円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月6日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 セルポ星人 妖しく光る！？蓄光Ver.」(7,480円)
TVアニメ『ダンダダン』より「セルポ星人」が暗闇で光る蓄光仕様で立体化。
劇中の不気味な雰囲気をそのままに、不敵な笑みでこちらを見つめてくる、、、！自宅のショーケースはもちろん、机上や棚に置くと日常に“オカルト”を感じられるかも！？
(C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
