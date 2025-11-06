¶ÌÀîÅ°»á¡¡Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯¡×¤á¤°¤ê»ä¸«¡ÖÀïÁè¤ËÆüËÜ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¡¡£µÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯¡×¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÌµËÅ¤ÊÀïÁè¤ËÆüËÜ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¥Ü¥¯¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÍ«¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯¤ÏÀï¸å£µ£°Ç¯¡¢£¶£°Ç¯¤È²¿¤¬°ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤«¤éÎò»Ë¤È¤·¤ÆÀïÁè¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤â¸«²ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤ÏÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Î½Ð¤·¤¿¸«²ò¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÎò»Ë¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤±¤É±¤¤òÆ§¤à¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¤½¤Î¸«²ò¤ÎÃæ¤ÇÎã¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤ÇÌµËÅ¤ÊÀïÁè¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Âç¶²¹²¤ò²¼¤Ë¡¢¹ñÆâ·ÐºÑÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤Ë¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤È¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì»÷¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ë»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤¬ÉÔ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¹âÍÈ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£¡¢³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀïÁè¤òÀú¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤¬¸À¤¦¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿ÁýÉý¤¹¤ëÎÏ¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤Ç±¤¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÌµËÅ¤ÊÀïÁè¤ËÆüËÜ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¥Ü¥¯¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤Ã¤ÈÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤âÆ±¤¸´íµ¡´¶¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦ÃÌÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿¡¢ÃÌÏÃ¤È¤¤¤¦¤«¸«²ò¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£