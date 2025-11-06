なぜ？「小銭」狙いでランクル250のガラス破壊。被害3千円、修理40万円… 何があったのか？

小銭でも注意！ランクル250のガラスが割られて車上荒らしの被害にあった理由… 犯人は？

2025年10月下旬、ランドクルーザー250を所有する西日本在住のRさんが車上荒らしの被害にあいました。

クルマ本体が盗まれることはありませんでしたが車内に置いてあった現金が盗まれてしまいました。

ランドクルーザー250を所有する西日本在住のRさんが車上荒らしの被害に（画像提供：Rさん）

警察庁が発表している「令和7年上半期における車名別盗難台数の状況」によれば日本で盗難被害に遭いやすいクルマは以下の通りということがわかっています。

トヨタランドクルーザー：765台

トヨタプリウス：289

トヨタアルファード：191台

レクサスRX：141台

レクサスLＸ：120台

トヨタクラウン：107台

トヨタハイエース：97台

レクサスLS：55台

トヨタハリアー：50台

スズキキャリイ：43台

令和７年上半期における車名別盗難台数の状況（資料引用：警察庁）

最も多いランドクルーザーには現行の300系、250系、70系のほか古いモデルも含まれています。

そうしたなかで、前述の通り250系で車上荒らしの被害に遭ったRさんに被害の状況を伺いました。

―― 車上荒らしでの被害状況は？

リアクォーターガラスを割られて、窓からランクルの車内に侵入されました。

盗まれたのはコインケースに入っていた現金約3000円です。助手席前ダッシュボードに置いておいたのが盗られました。

修理代はざっと40万円です。3000円ほしければ、ガラスを割る前に言ってくれたらあげたのに、と非常に悔しい思いです」

―― 犯人の行方は？ 警察は動いているのでしょうか？

今のところ犯人が捕まったという話は聞いていません。警察は適当な聞き込みをパパっとしただけです。

なお、以前乗っていたクルマでコインパーキングに停めていた時、リアドアやフロントフェンダーに傷が入っていたことがありまして、その際も2回警察を呼びましたが、私の住んでいる市の警察は何もしません。1回目に関しては被害届すら受理されませんでした。

―― 防犯カメラなどの映像はありますか？

私が近隣の家を訪問して、尋ねてみたところホームカメラを備えたお宅があったので見せてもらいましたが、犯行の瞬間は写っていませんでした。

ですが犯行時刻の1分後に、カメラを見せてくれた方の家の前で通行人とすれ違った際に挙動不審な動きをする小柄な男は写っていました。それが犯人かどうかは不明です。

なお、警察はその家には聞き込みすらしていませんでした。

駐車場の出入り口に向いているカメラがあるのを後日見つけて警察に連絡しましたが、『個人情報が〜』といわれ見たくないオーラ満載で電話対応されました。

色々手続きあるから面倒臭いのだと思います。結局はたいして見ていない調べていないのでしょう。もう今は、カメラの録画データは消えているはずです。

Rさんの話では、ランドクルーザー250自体は盗まれることはありませんでした。

実際に、最初はクルマ本体を盗もうとしたがうまく行かず、車上荒らしに移行したのか。

それとも、最初から目に見える3000円分のコインだけを狙ったのか、そこは不明とのことです。

なお、クルマを盗むためのセキュリティに対する攻撃はなかったとのこと。もしかすると、最初から小銭だけを狙ったのかもしれません。

コインケースの小銭でも、目に見える場所にはおかないで！

日本人の感覚だと「コインケースのコインだけを盗む目的でガラスを割って侵入する」ことはあまり考えにくい行動です。

ガラスを割るのは労力も必要で、セキュリティが発動する可能性もあります。

大音量のアラームが鳴ったり、スマホでオーナーに通知が行ったりする可能性もあるでしょう。

たとえ、小銭であってもガラスを割って盗むことはかなりのリスクもあるので犯人は日本人ではない可能性も高いと考えられます。

2024年は中古車店や空港駐車場などからの大量窃盗が相次ぎましたが、実行犯のほとんどはベトナムやカンボジアなどの国から来た人たちでした。

盗みの手口は乱暴で、ガラスを割って事務所からカギを盗みだしたり、クルマのドアをこじ開けたり、ガラスを割ったりして盗む例も多くありました。

Rさんに被害状況を改めて詳しく聞いたところ以下の回答をいただきました。

「リアドアとクォーターガラスの隙間にもバールかなにか硬い先の鋭利な金属を何回もガシガシ差し込んだ形跡がありました。

リアドアのサッシの内外が傷だらけになって、変形もしているためにリアドアの交換も必要です。

もちろん、粉々にガラスが落ちているリアクォーターから車内に侵入されたため、クォーターパネルやオーバーフェンダーも傷だらけで、塗装とパテも必要です。

リアクォーターから入って助手席まで移動してお金をぬすんでいるため、センターコンソール近辺も表面が傷ついているために交換が必要となります。

また、助手席ドアもリアドアと色味合わせるためにぼかし塗装なども必要になります」

様々な部分に傷がついたランドクルーザー250（画像提供：Rさん）

なお、不思議なことにＲさんのランクルには、盗まれた現金約3000円よりはるかに価値のあるものもありましたが盗まれてはいませんでした。

現金だけが目当てだったのか、盗もうと思えばすぐに盗んでいけるモノでしたが、価値を分かっていなかったのかもしれません。

今回のRさんの被害のように盗まれたのは3000円だけでも、修理代には数十万円かかることは珍しくありません。

車両保険に入っていたことで保険を適用して修理するとのことですが、車両保険を使うことで（完全な被害者であっても）等級は1段階下がり、保険料も少し上がることになります。

これまで筆者が取材した中では、盗難されたクルマが発見されたものの、ドラレコの配線がちぎられていたことで約100万円の修理代がかかった例もあります。

また、盗めなかった腹いせで車内に消火器を巻いて逃走した例も。消火器の粉末は非常に細かく完全に復旧できないこともあります。

車上荒らしのターゲットにならないよう、目に見える場所にたとえ少額でも現金を置くのは控えたほうがよいでしょう。

現金や部品、用品狙いであれば、ランドクルーザーやアルファードなど盗まれやすいクルマかどうかは関係ありません。

高額なナビやオーディオが盗まれる例も増えています。意外なところではナンバープレートも数多く盗まれています。できるだけの対策をして車上荒らしに備えてください。