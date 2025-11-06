ＭＬＢ公式サイトは５日（日本時間６日）、今年のオフにメジャーリーグに移籍することを表明、または可能性のある選手について「２０２６年にメジャーで注目すべきＮＰＢ、ＫＢＯのスターたち」として特集し、巨人・岡本和真内野手（２９）らの名前を挙げた。

ポスティングシステムを利用することが発表されている岡本については「ＭＬＢのスカウトたちは何年にも渡って岡本を観察しており、十分な準備ができていた」と説明。「ホットコーナー（三塁）の打力アップを求め、岡本が獲得候補に含まれているチーム」として名前が出たのはメッツ、タイガースだ。特にメッツは一塁・アロンソが２年連続でＦＡとなっており、岡本の名前は地元メディアなどでも連日取り上げられている。

同システムを使ってヤクルトからメジャー挑戦することが決定的な村上宗隆内野手（２５）に関しては岡本と比較して「村上はより強い長打力を誇り、岡本は守備面でより優れた内野手と指標が示している」と紹介した。獲得候補の球団にはフィリーズ、マリナーズを挙げた。同システムの申請を西武と協議中ではあるものの、メジャー球団から熱視線を浴びている今井達也投手（２７）については「ＭＬＢ入団前の評価としては千賀滉大よりやや上、あるいは同等と見られている。千賀はメッツと（２２年のオフに）５年７５００万ドルの契約を結んだ」と高く評価された。

メジャー挑戦を表明した西武・高橋光成投手（２８）や、ＭＬＢ再挑戦の可能性があるソフトバンク・有原航平投手（３３）の名前も紹介される中、ＮＰＢ助っ人投手についても同サイトは言及した。巨人のＦ・グリフィン投手（３０）、ＤｅＮＡのＡ・ケイ投手（３１）にメジャー復帰の可能性があり、ＮＰＢ戦士たちがＭＬＢのＦＡ市場をにぎわせることになりそうだ。