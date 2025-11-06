「見た目も性格もブサイク」発言が大炎上。“容姿いじりNG時代”の裏側にある不都合な真実とは
容姿いじりは、人を傷つける。だから許してはならない。社会全体がその意識を共有することは、もちろん大切です。しかし、だからといって、美醜を表現する言葉や、そうした事柄についての感性や価値観までもが辞書や人々の内面から消滅するわけではありません。
では、容姿いじりを徹底的に自主規制することで問題を解決しようとする昨今の風潮は完全に正しいのでしょうか？
◆炎上する「容姿いじり」──格闘キャストの一件から見えるもの
ボクシングや総合格闘技の人気YouTubeチャンネル「格闘キャスト」の出演者が、女性格闘家でRIZINスーパーアトム級王者の伊澤星花選手を「見た目もブサイク、性格もブサイク」と発言したところ炎上。伊澤選手と同じジムに所属する総合格闘技界のスーパースター、朝倉未来選手が訴訟の準備を示唆したり、「格闘キャスト」のスポンサーが降板したりする事態となっています。
一連の動きを受け、「格闘キャスト」はXの公式アカウントで謝罪に追い込まれました。＜容姿に関する発言は決して許されるものではなく、私自身の軽率な言動が多くの方々を不快にさせてしまったことを真摯に受け止め、深く反省しております＞とのコメントを発表しています。
スポーツ界に限らず、このような容姿いじりの是非は女性お笑い芸人やバラエティタレントなどでもたびたび議論となってきました。
その都度、過度なルッキズムへの批判や、多様性を重んじる時代の流れもあり、コンプライアンスの側面から価値観がアップデートされてきた背景があります。そのため、近年では容姿いじりに該当するような言動はしないのが当たり前という前提ができあがっています。
これに照らし合わせると、『格闘キャスト』の一件も致命的な失言であり、格闘競技を評論するのに全く必要のない言葉だったと言わざるを得ません。
◆「言わないだけ」では解決にならない？
しかしながら、“容姿いじりはやめましょう”、“ブス、ブサイクと言ってはいけません”と呼びかけたところで、美しいとか醜いと識別する感性そのものがなくなるわけではありません。人はそれらの快、不快に基づいて生きてきたからです。遠い昔からそれに該当する言葉や文字が存在することが、何よりの証拠です。
だとすれば、そうした感性に強制的に蓋をして見て見ぬふりをすることは、かえって美醜や容姿に対する偏見が心にすりこまれることにはならないでしょうか？
つまり、言葉に出さないことがかえって容姿いじりに対する陰湿な感情を肥大させることにつながらないだろうか？という疑問です。
ここで、いくつかのエピソードをもとに、“容姿いじりをしてはいけない”という形式的なスローガンが、本当に救いとなり得るのかを考えたいと思います。これは男女に共通した話です。
◆山下達郎も語る「ルックスで選ぶ道」
では、人は自分の見た目とは無関係に好きなことを自由にできるのか。“容姿いじりをしてはいけない”という呼びかけには、これに対する道徳的な異議を含んでいるからです。
そこで思い出すのがシンガーソングライター、山下達郎のエピソードです。日本を代表するポップス職人で妥協を許さない繊細で正確な作風を誇る山下氏ですが、一方でパンクロックやハードなロックを好んで聴くことでも知られています。
しかし、彼は自分ではそのようなタイプの音楽を演奏することを選びませんでした。その理由が、他ならぬ自身の容姿なのです。2011年8月5日のラジオ番組「ANSWER」（bayfm）で、こう語っています。
＜ほんとはだから、運動神経ぜんぜんダメなんですね。ブラバンだったという事もあり、運動全くダメなので。バク宙とかね、そういうのが出来たら、もっとメタルなものとか、お化粧系…じゃかなわないかな、ルックスはアレだから。＞
