【ANO-BAMEN 僕のヒーローアカデミア 少女のエゴ】 2026年6月下旬 発売予定 価格：31,350円

タカラトミーはタカラトミーモール限定フィギュアとして「ANO-BAMEN 僕のヒーローアカデミア 少女のエゴ」を2026年6月下旬に発売する。価格は31,350円。予約期間は2026年1月14日23:59まで。

「ANO-BAMEN」は人気キャラクターコンテンツの名場面を造形・彩色などにこだわり、キャラクターの世界観を表現したフィギュアシリーズ。今回のモチーフとなるのはテレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」のアニメ第158話「少女のエゴ」のエピソードビジュアル「麗日お茶子とトガヒミコ」。トガヒミコのトゥワイスへの変身とそこから無限増殖したトゥワイスを台座で表現。麗日お茶子とトガヒミコを迫力のある造形で制作した1/10スケールヴィネットフィギュアだ。

ヴィランとしての能力を覚醒し、ヒーロー側にとって最大の脅威ともいうべき無限増殖の力を発現させるトガヒミコ。そのヒミコにお茶子は手を伸ばす。フィギュアはヒミコが後ろからお茶子に迫る構図であり、お茶子はまっすぐ前を見つめているが、彼女が見つめる先には何があるのか、物語を知る人には様々な想いが感じられるフィギュアとなっている。

