UVケアは“朝だけ”の時代は終わり！秋も気になる「紫外線ダメージ」防ぐ鉄壁ベース完全ガイド
こんにちは！ ヘアメイク歴35年、老け顔脱出美容YouTuber SHOKOです。
この夏の猛暑の間、一日中試練の連続だったお肌。紫外線、皮脂崩れ、マスクの擦れ、乾燥……気づけば「夕方の肌、ボロボロ……」という経験、ありませんか？
今回はそんなお悩みに応えるべく、プロが選ぶ「鉄壁ベースメイク×追いUV対策」を徹底解説します。デパコス・プチプラ・ドラコス問わず、リアルにおすすめしたい“神アイテム10選”も一挙紹介！
◆まずは基本！秋も必須の日焼け止めは“量と回数”がカギ
「SPF50の日焼け止めを塗ったのに焼けた……」という方、それ、量が足りていない可能性大です。
・液状タイプなら500円玉サイズ（約0.8g）
・クリームタイプならパール粒2個分×2回（約0.8g）
これが、実は“効果を発揮するための最低量”なんです。しかも、日焼け止めは汗・皮脂でどんどん落ちていくため、2〜3時間おきの塗り直しが必須。それを前提に、「今日どんな肌で過ごすか＝肌設計」をしていくのが、美肌の近道なんです。
◆朝の「鉄壁ベースメイク」におすすめの神アイテム
◆ ファンデいらずでもキレイ！“高機能UV下地”
外出や塗り直しが難しい日は、思い切ってファンデを使わず“UV下地”で仕上げるのも◎。
デパコス部門：SK-II／ジェノプティクス CCプライマー
光で毛穴を飛ばしてつるんとした肌に。ヨレず、ノーファンデでも美肌に見せてくれる優秀下地。
プチプラ部門：アリィー／ラスティング プライマーUV
美容成分65%、うるおいキープ×皮脂吸着でサラサラ肌を実現。メイクの上からも使える万能タイプ。
崩れにくさ重視：インウイ／ルーセントプライマー SPF50+
骨格と透明感を光で美しく演出。夏場でもテカりにくく、オンライン映えも叶う。
肌補正もしたい人：アスタリフト／D-UVシールド トーンアップ
肌色を明るく補正しつつ、Deep紫外線までブロック。
◆シミをカバーしたい派に！おすすめファンデーション
◆クッションファンデ
・NARS／ナチュラルラディアント ロングウェア クッション（デパコス）
・TIRTIR／マスクフィットクッション（プチプラ）
◆リキッドファンデ
・ランコム／タンイドル ウルトラ ウェア リキッド（デパコス）
・メイベリン／フィットミー リキッド R（プチプラ）
◆BBクリーム
・ファシオ／エアリーステイ BB ティント UV
・オンリーミネラル／ミネラルエッセンス BB
これらのファンデは、「しっかりカバーしたいけど厚塗りはイヤ」という方にぴったり。紫外線対策と仕上がりの両立が叶います。
◆追いUVが美肌を救う！“こまめな塗り直し”が鉄則
SPF50を朝に塗ったから大丈夫……は危険！ 紫外線は常に降り注ぎ、肌老化をじわじわ進行させています。
特に塗り忘れがちな部位は、
・眉間
・小鼻まわり
・生えぎわ
・耳の後ろ
・首・首の後ろ
これらをカバーするには、「追いUVアイテム」が活躍します。メイクの上からも使えるタイプを選ぶと、外出先でも簡単にUVケアができます。
◆シーン別に使い分けたい！追いUV神アイテム
●クッションタイプ
・アディクション／スキンケアUVタッチアップクッション
UVケア＋保湿＋補正をワンタップで。メイクの上からもOK。
・フジコ／あぶらとりウォーターパウダーNEO
テカリを抑えながら、ひんやり感触で肌をサラサラに。
●パウダータイプ
・アネッサ／ブラッシュオンパウダー
外出先でも鏡不要で使えるSPF50+パウダー。軽くポンポンするだけでOK！
●スプレータイプ
・＆be／薬用ホワイトニングUVスプレー（医薬部外品）
顔・体・髪すべてに対応。美白※・保湿・肌荒れ予防も同時に叶う。
※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ
●スティックタイプ
SHISEIDO サンケア クリア サンケア スティック・ SPF50+
メイクの上から直接塗れる。ベタつきなしで目元にも快適。化粧直しにも使いやすく、バッグに常備しておきたい一本です！
◆「追いUV」はケアの延長線！
追いUVは、“焼かない・老けさせない”ための新常識。ポイントは、
・擦らず、やさしくのせる
・テクいらずでOK。ポンポンorスプレーで十分！
・バッグに1本忍ばせておくと安心◎
UVケアは“朝だけ”の時代は終わり！「朝しっかり＋こまめな追いUV」が、肌を守る鉄則です。
紫外線対策は、未来の肌への一番のプレゼント。今日からあなたも“追いUV生活”、始めてみませんか？
＜文／SHOKO＞
【SHOKO】
ヘアメイクアップアーティストとして1994年より雑誌のビューティー企画や広告・CM・舞台・TVで活躍。50歳から始めたYouTubeチャンネル「SHOKO美チャンネル」では、スキンケア・メイクアップ・エイジングケアなどについて発信。 著書に『1秒で惹きつける人になる 読むだけで「最高の自分！」大人の美容BOOK』（KADOKAWA）
