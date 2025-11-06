美容YouTuber　SHOKOさん
　こんにちは！ ヘアメイク歴35年、老け顔脱出美容YouTuber　SHOKOです。

　この夏の猛暑の間、一日中試練の連続だったお肌。紫外線、皮脂崩れ、マスクの擦れ、乾燥……気づけば「夕方の肌、ボロボロ……」という経験、ありませんか？

　今回はそんなお悩みに応えるべく、プロが選ぶ「鉄壁ベースメイク×追いUV対策」を徹底解説します。デパコス・プチプラ・ドラコス問わず、リアルにおすすめしたい“神アイテム10選”も一挙紹介！

◆まずは基本！秋も必須の日焼け止めは“量と回数”がカギ

「SPF50の日焼け止めを塗ったのに焼けた……」という方、それ、量が足りていない可能性大です。

・液状タイプなら500円玉サイズ（約0.8g）
・クリームタイプならパール粒2個分×2回（約0.8g）

　これが、実は“効果を発揮するための最低量”なんです。しかも、日焼け止めは汗・皮脂でどんどん落ちていくため、2〜3時間おきの塗り直しが必須。それを前提に、「今日どんな肌で過ごすか＝肌設計」をしていくのが、美肌の近道なんです。

◆朝の「鉄壁ベースメイク」におすすめの神アイテム

◆ ファンデいらずでもキレイ！“高機能UV下地”

　外出や塗り直しが難しい日は、思い切ってファンデを使わず“UV下地”で仕上げるのも◎。

デパコス部門：SK-II／ジェノプティクス CCプライマー

　光で毛穴を飛ばしてつるんとした肌に。ヨレず、ノーファンデでも美肌に見せてくれる優秀下地。

プチプラ部門：アリィー／ラスティング プライマーUV

　美容成分65%、うるおいキープ×皮脂吸着でサラサラ肌を実現。メイクの上からも使える万能タイプ。

崩れにくさ重視：インウイ／ルーセントプライマー SPF50+

　骨格と透明感を光で美しく演出。夏場でもテカりにくく、オンライン映えも叶う。

肌補正もしたい人：アスタリフト／D-UVシールド トーンアップ

　肌色を明るく補正しつつ、Deep紫外線までブロック。

◆シミをカバーしたい派に！おすすめファンデーション

◆クッションファンデ
・NARS／ナチュラルラディアント ロングウェア クッション（デパコス）

・TIRTIR／マスクフィットクッション（プチプラ）

◆リキッドファンデ
・ランコム／タンイドル ウルトラ ウェア リキッド（デパコス）

・メイベリン／フィットミー リキッド R（プチプラ）

◆BBクリーム
・ファシオ／エアリーステイ BB ティント UV

・オンリーミネラル／ミネラルエッセンス BB

　これらのファンデは、「しっかりカバーしたいけど厚塗りはイヤ」という方にぴったり。紫外線対策と仕上がりの両立が叶います。

◆追いUVが美肌を救う！“こまめな塗り直し”が鉄則

　SPF50を朝に塗ったから大丈夫……は危険！ 紫外線は常に降り注ぎ、肌老化をじわじわ進行させています。

　特に塗り忘れがちな部位は、
・眉間
・小鼻まわり
・生えぎわ
・耳の後ろ
・首・首の後ろ

　これらをカバーするには、「追いUVアイテム」が活躍します。メイクの上からも使えるタイプを選ぶと、外出先でも簡単にUVケアができます。

◆シーン別に使い分けたい！追いUV神アイテム

●クッションタイプ

・アディクション／スキンケアUVタッチアップクッション
UVケア＋保湿＋補正をワンタップで。メイクの上からもOK。

・フジコ／あぶらとりウォーターパウダーNEO

テカリを抑えながら、ひんやり感触で肌をサラサラに。

●パウダータイプ

・アネッサ／ブラッシュオンパウダー

　外出先でも鏡不要で使えるSPF50+パウダー。軽くポンポンするだけでOK！

●スプレータイプ

・＆be／薬用ホワイトニングUVスプレー（医薬部外品）

　顔・体・髪すべてに対応。美白※・保湿・肌荒れ予防も同時に叶う。

※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

●スティックタイプ

SHISEIDO サンケア　クリア サンケア スティック・ SPF50+

　メイクの上から直接塗れる。ベタつきなしで目元にも快適。化粧直しにも使いやすく、バッグに常備しておきたい一本です！

◆「追いUV」はケアの延長線！

　追いUVは、“焼かない・老けさせない”ための新常識。ポイントは、

・擦らず、やさしくのせる
・テクいらずでOK。ポンポンorスプレーで十分！
・バッグに1本忍ばせておくと安心◎

　UVケアは“朝だけ”の時代は終わり！「朝しっかり＋こまめな追いUV」が、肌を守る鉄則です。

　紫外線対策は、未来の肌への一番のプレゼント。今日からあなたも“追いUV生活”、始めてみませんか？

＜文／SHOKO＞

【SHOKO】
ヘアメイクアップアーティストとして1994年より雑誌のビューティー企画や広告・CM・舞台・TVで活躍。50歳から始めたYouTubeチャンネル「SHOKO美チャンネル」では、スキンケア・メイクアップ・エイジングケアなどについて発信。　著書に『1秒で惹きつける人になる 読むだけで「最高の自分！」大人の美容BOOK』（KADOKAWA）