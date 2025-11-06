【有楽町マルイ】ROSIER by Her lip toとHer lip to BEAUTYが初の常設併設店をオープン

2025年11月5日(水)、有楽町マルイ3Fに「ROSIER by Her lip to」と「Her lip to BEAUTY」の2ブランドが併設する常設店舗がオープンしました。ランジェリーとビューティ、ふたつのブランドの世界観が融合した上質な空間では、新作ランジェリー「B.B.Bra」や新香水「NUDE PEARL」が先行発売。限定アイテムやノベルティも登場し、心ときめくショッピング体験が叶います♡

ROSIER by Her lip toが有楽町マルイに初常設オープン

ROSIER by Her lip toがブランド初の常設店舗として有楽町マルイ3Fに登場。木目を基調とした温もりある空間には、試着室が2台設けられ、フィッティング体験も可能です。

Her lip to BEAUTYは東京初となる常設店として併設。グリーンマーブルを基調とした内装が美しく、訪れるだけで心が満たされる特別な場所です。

「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」♡ユニセックスパンツ

理想の“まる胸”を叶える「B.B.Bra」が先行発売

価格：5,800円（税込）

ROSIER by Her lip toからは、どんなバストサイズも理想の“まる胸”を実現する機能性ブラ「B.B.Bra（ビービーブラ）」が先行発売。

脇高設計で脇肉をバストに導き、すっきりとしたラインに。サイズごとに厚みを変えたモールドカップが自然なボリュームを演出します。

サイズ展開：B65～F75（カラー：rose／black）

同デザインのショーツ「B.B.Shorts」（3,200円）も展開。S・M・Lの3サイズから選べます。

Her lip to BEAUTYの香りと限定アイテムにも注目

Eau de Parfum - NUDE PEARL -



価格：8,500円（税込）

Her lip to BEAUTYからは、人気の「OUR STORY」シリーズに新たな香り「NUDE PEARL」が登場。ティーローズやキャラメルの甘さにスパイシーなアクセントが重なり、凛とした女性らしさを演出します。

容量：30ml

さらに、常設オープンを記念して「ROSE MARBLE MIRROR TRAY」や「TWEED POUCH SET」など限定アイテムも登場。数量限定で販売されるので、早めのチェックがおすすめです♪

限定ノベルティで贅沢なセルフラブを♡

有楽町マルイ店では、ROSIERとBEAUTY両ブランドの商品を1点以上ずつ、合計18,000円（税込）以上購入した方に、「Bicolor Satin Hairband & Scrunchie Set」をプレゼント。

アースレッド×モーヴの上品なバイカラーが印象的で、自宅でも贅沢なひとときを楽しめます。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

ROSIERとBEAUTYが出会う、新しい“自分磨き”の場所

心まで潤うような美しさを届けるROSIER by Her lip toとHer lip to BEAUTY。有楽町マルイ店では、ブランドの世界観を五感で体験できる特別な空間が広がります。

香り、ランジェリー、限定アイテム…すべてがあなたの“セルフラブ”を高めてくれるはず。日常を少しだけ豊かにする贅沢な時間を、ぜひこの場所で感じてみて♡