高額な治療費が必要ながん治療、公的制度は充実しているものの、それらは治療開始と同時に適用されるわけではありません。そこで、「治療」と「私生活」を両立するため、家計や働き方を見直すタイミングと、その際に見落としがちな「削ってはいけないお金」について、看護師FPの黒田ちはる氏の著書『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）からみていきましょう。

支払いから支給までのタイムラグ

「治療方針が決まった時」が、医療費や収入の変動を見据え、お金・制度・働き方について考える重要なタイミングです。

がん治療には高額な医療費がかかることが多く、公的制度を活用することで一定の負担軽減は可能ですが、実際には申請や審査に時間がかかることが多く、負担がすぐには軽減されないのが現状です。

例えば、高額療養費制度の「多数回該当」は、所得区分別に設定されている自己負担限度額が4回目以降にならないと医療費は軽減されません。つまり、治療が始まったばかりの段階では、最初の数ヵ月は高額な自己負担が続く可能性があります。

また、収入を補てんする傷病手当金も、会社を休み始めた直後には受け取れず、事後申請と審査が必要なため、支給までに一定の時間を要します。

このように、公的制度があるからといってすぐに経済的な不安が解消されるわけではなく、むしろ時間がかかることを理解したうえで計画的に対策を講じることが重要です。

しかし、治療が始まり、時間が経つにつれて貯蓄が減っていき、気づいた時には手元のお金がなくなっているというケースも少なくありません。

特に治療が始まると、体調の変化によって思うように仕事ができず収入が減る一方、医療費だけでなく、日常生活費、交通費、食費、場合によっては育児や教育、介護のための費用など、治療と並行して支出が増えていくこともあります。そのため、想定より早く貯蓄が底をつくケースも少なくありません。

だからこそ、「治療方針が決まった時点で、医療費や収入の変動を見据えて、お金・制度・働き方を同時に考える」ことが大切です。

例えば、医療費の支払い計画を立て、収入減少に対応できる制度の申請準備を進める、勤務先と相談しながら働き方の調整を考えるなど、早めに行動することで、経済的な不安を最小限に抑えることができます。

また、経済的な問題は、後になればなるほど選択肢が限られてしまいます。資産の取り崩しや借り入れが必要になってから動くのではなく、余裕があるうちに準備を始めることで、より柔軟な対応が可能になります。

がん治療においては、医療面での選択だけでなく経済的な視点も欠かせません。「お金」「制度」「働き方」を総合的に考え、治療方針が決まった時点で早めに準備を進めることで、長期的に安心して治療を続ける環境を整えられるのです。

自分にとっての「大事にしたいこと」は何か？

お金のことを考える時に大事なのは、「自分は何を大事にしたいか？」を考えることです。治療をきっかけに気づくことがあるかもしれません。

治療中のお金の考え方は少し特殊です。支出というのは、ただ減らせば良いというわけではありません。収入が下がり、医療費がかかるという状況下では、「大事にしていきたいこと」と、そうではないことを整理していくことが、心身に無理なく治療を継続するためのコツだと、日々のご相談を通じて実感しています。

「お子さんの教育費だけは絶対に変えたくない」

「続けてきた生命保険は残したい」

「治療の継続のためにここは変えられそう」

このように、各ご家庭で大事にしていること、そしてそれが現実的に可能なのかを、ご相談を受ける時にはまず確認しています。

このとき大切なのは、「どこを削るか」ではなく、「どこを削らずに守るか」という視点です。支出を減らすことばかりに目を向けるとつらくなりがちですが、「ここは守りたい。そのためにはどこを調整できるか」と考える方が、前向きに生活を整えやすくなります。その際に参考にしているのが、「削ってはいけないお金」の図です。

［図表1］削ってはいけないお金

治療を継続していくためには、医療費や社会保険料（健康保険料や年金保険料）の支払いが大切であることは、皆さんもご存じかと思います。それと同じくらい大切なのが、日々の暮らしに必要な、食費や光熱費などの「生きていくためのお金」です。

がん治療中は、こうした生活費を無理に切り詰めることが逆効果になることもあります。例えば、食費を削りすぎて体力が落ちたり、家計簿とにらめっこしてストレスが増えたりすることは、治療中の大きな負担となりかねません。

また、税金（住民税や固定資産税など）は後回しにされがちですが、滞納が続くと差し押さえのリスクもあるため、早めに自治体窓口で支払額の相談をしておくことをおすすめしています。

せっかく住宅ローンを頑張って支払っていたのに、税金の滞納で自宅が差し押さえ対象になってしまっては、元も子もありません。

大事にしていきたいことをご家族で共有し、方向性を定めていく時や、一人暮らしでどう選択したら良いか迷ったときには、FPと一緒に考えていくと良いでしょう。

黒田 ちはる

看護師FP®