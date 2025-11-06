タレントでテレビプロデューサーのデーブ・スペクターが6日までに、X（旧ツイッター）を更新。5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に対し、ツッコミを入れた。

トップ10は、12月1日に発表。同日に表彰式が開催される。

デーブは単刀直入に「流行語大賞そのものが流行ってない」とだけつづった。

デーブの投稿に対し「流行語大賞ノミネートを聞いて一言→聞いてないよー」「今年は ・支持率下げてやる ・卒業は確認ができませんでした ・第三者委員会 だと思うが、どれもエントリーさえされていない」「流行語大賞にノミネートされる流行語は、なぜだか初めて聞くことばばかり」「『流行語大賞』自体が死語にならない事を切に願う（笑）」などと書き込まれていた。

ノミネートされたのは以下の30語。

・エッホエッホ

・オールドメディア

・おてつたび

・オンカジ

・企業風土

・教皇選挙

・緊急銃猟／クマ被害

・国宝（観た）

・古古古米

・7月5日

・戦後80年／昭和100年

・卒業証書 19・2秒

・チャッピー

・チョコミントよりもあ・な・た

・トランプ関税

・長袖をください

・二季

・ぬい活

・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

・ビジュイイじゃん

・ひょうろく

・物価高

・フリーランス保護法

・平成女児

・ほいたらね

・麻辣湯

・ミャクミャク

・薬膳

・ラブブ

・リカバリーウェア