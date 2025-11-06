LIV出場権争いは残り2戦 シンガポール高額大会に比嘉一貴、池村寛世ら日本勢4人が出場
＜マオタイ シンガポールオープン 事前情報◇5日◇ザ・シンガポールアイランドCC（シンガポール）◇7295ヤード・パー72＞全9戦で構成されるインターナショナルシリーズの第8戦が、シンガポールで開催される。賞金総額は200万ドル（約3億740万円）、優勝者には36万ドル（約5500万円）が付与される高額大会だ。
【写真】 比嘉一貴の復活Vに貢献した14本を覗き見！
そもそも『インターナショナルシリーズ』とは何か。LIVゴルフがスタートした2022年に創設され、アジアンツアーの公式スケジュールの中に組み込まれている。通常のトーナメントでは最高でも100万ドル（約1億5300万円）という賞金総額だが、インターナショナルシリーズはいずれもその2倍規模のビッグマネーがかけられている。今年はインド、マカオ、日本、モロッコ、インドネシア、フィリピン、香港、シンガポール、サウジアラビアの9カ国で開催。独自のポイントレースも実施されており、上位2名には来年のLIVゴルフ出場権が与えられる。ポイントレースで現在1位を走るのは、日本ツアーでも優勝経験のあるスコット・ビンセント（ジンバブエ）。もちろん今大会にも出場する。日本勢では同ランキング9位の比嘉一貴を筆頭に、池村寛世、浅地洋佑、村上拓海の4人が参戦する。比嘉は9月の「シンハンドンヘオープン」「ヤンドーTPC」でアジアンツアー2連勝。2週前の「インターナショナルシリーズ・フィリピン」でも2位の好成績を収めており、ツアーの年間ポイントランキングで1位に立っている。池村も先週の「LINK香港オープン」で3位に入り、いい流れでシンガポール入りしている。LIVからはポール・ケーシー（イングランド）、テイラー・グーチ（米国）、トーマス・ピータース（ベルギー）ら実力者たちも参戦。世界の強豪が集う熱戦が展開される。
