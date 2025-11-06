第15戦の舞台・大栄CCは“もはや故郷” 菊地りお「絶対優勝したい！」
＜kintone Golf Tournament 事前情報◇5日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインゴルフツアー（以下ネクヒロ）の第15戦、新規トーナメントの「kintone Golf Tournament」は千葉県にある大栄カントリー倶楽部が舞台。これまで国内3大ツアーの対抗戦「Hitachi 3Tours Championship」が開催されるなど、戦略性の高いレイアウトが特徴のコースだ。
【写真】吉田優利＆鈴姉妹がドレスアップしました
実はこの大栄カントリー倶楽部と縁の深い“ネクヒロ選手”が存在する。2019年のツアー発足時から参戦している菊地りおと、その妹のレイナだ。大会期間中、クラブハウス内に「目指せ優勝！ 菊地りお レイナ」と書かれた横断幕が設置されるなど、コースの菊地姉妹に対する愛は深い。「大栄カントリー倶楽部さんには昨年からお世話になっていて、千葉県に来たときに練習やラウンドをさせていただいています。今年に入ってからは妹（レイナ）も一緒に練習させてもらっていて、本当に何から何までお世話になっています。コースの状態がいつ来ても良くて、最高の練習環境なんです」（菊地りお）コースとの縁がつながったのは、菊地が契約しているアパレルメーカーのイベントでのこと。同じイベントに参加していた大栄カントリー倶楽部で女子研修会の会長を務めるモデルでタレントの新井美穂さんと出会い、「練習に来ない？」と誘いを受けたのが始まりだったという。「従業員の皆さんが本当に温かい方ばかりで、すごく応援してくれています。第2の故郷というか、もはやこっちが故郷みたいに感じています。それだけにこの大会は絶対勝ちたいと思っています」（菊地りお）練習で幾度となく大栄カントリー倶楽部をプレーし、コースを熟知する菊地だが、知っているがゆえの難しさもあるという。「プロアマで18ホールプレーしましたが、グリーンがすごく仕上がっていて、スピードも出ていました。硬さもあるので、いかにグリーンを攻略できるかが鍵になりそうです。大栄カントリー倶楽部のグリーンは見た目と実際の切れ具合に違いがあることが多いので、どれだけ自分が読んだラインを信じて打ち切れるかがポイントになると思います」（菊地りお）妹のレイナは今年からネクヒロに参戦。ここまでは第7戦の30位が最高位と苦戦が続いている。「普段、練習させていただいているコースなので、どう狙えば安全で、どこに付ければチャンスになるか分かっています。バーディをたくさん狙っていきたいです。狙えるところは狙って、拾えるところは拾って、上位進出を目指します！」（菊地レイナ）ホームコースでの優勝は、大栄カントリー倶楽部に対する最高の恩返し。菊地姉妹がどこまで優勝に迫れるか注目だ。（文・田辺直喜）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第15戦 初日の組み合わせ
菊地りおをもっと知りたい！ 10の質問をぶつけてみた
女子最終プロテストのリーダーボード
TOTOジャパンクラシック 初日の組み合わせ
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
実はこの大栄カントリー倶楽部と縁の深い“ネクヒロ選手”が存在する。2019年のツアー発足時から参戦している菊地りおと、その妹のレイナだ。大会期間中、クラブハウス内に「目指せ優勝！ 菊地りお レイナ」と書かれた横断幕が設置されるなど、コースの菊地姉妹に対する愛は深い。「大栄カントリー倶楽部さんには昨年からお世話になっていて、千葉県に来たときに練習やラウンドをさせていただいています。今年に入ってからは妹（レイナ）も一緒に練習させてもらっていて、本当に何から何までお世話になっています。コースの状態がいつ来ても良くて、最高の練習環境なんです」（菊地りお）コースとの縁がつながったのは、菊地が契約しているアパレルメーカーのイベントでのこと。同じイベントに参加していた大栄カントリー倶楽部で女子研修会の会長を務めるモデルでタレントの新井美穂さんと出会い、「練習に来ない？」と誘いを受けたのが始まりだったという。「従業員の皆さんが本当に温かい方ばかりで、すごく応援してくれています。第2の故郷というか、もはやこっちが故郷みたいに感じています。それだけにこの大会は絶対勝ちたいと思っています」（菊地りお）練習で幾度となく大栄カントリー倶楽部をプレーし、コースを熟知する菊地だが、知っているがゆえの難しさもあるという。「プロアマで18ホールプレーしましたが、グリーンがすごく仕上がっていて、スピードも出ていました。硬さもあるので、いかにグリーンを攻略できるかが鍵になりそうです。大栄カントリー倶楽部のグリーンは見た目と実際の切れ具合に違いがあることが多いので、どれだけ自分が読んだラインを信じて打ち切れるかがポイントになると思います」（菊地りお）妹のレイナは今年からネクヒロに参戦。ここまでは第7戦の30位が最高位と苦戦が続いている。「普段、練習させていただいているコースなので、どう狙えば安全で、どこに付ければチャンスになるか分かっています。バーディをたくさん狙っていきたいです。狙えるところは狙って、拾えるところは拾って、上位進出を目指します！」（菊地レイナ）ホームコースでの優勝は、大栄カントリー倶楽部に対する最高の恩返し。菊地姉妹がどこまで優勝に迫れるか注目だ。（文・田辺直喜）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第15戦 初日の組み合わせ
菊地りおをもっと知りたい！ 10の質問をぶつけてみた
女子最終プロテストのリーダーボード
TOTOジャパンクラシック 初日の組み合わせ
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕