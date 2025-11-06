齊藤なぎさ、ドラマ撮影で“限界突破” 「学校の廊下で爆睡」写真に上田晋也も驚き
アイドルグループ・＝LOVEの元メンバーで俳優の齊藤なぎさ（22）が、5日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「体力がありすぎる女＆体力がなさすぎる女」をテーマにした今回の放送で、“体力がなさすぎる女”として自身のエピソードを披露した。
【写真】「透明感爆上がり」“腹チラ×黒髪”でイメチェン姿を披露した齊藤なぎさ
齊藤は「1日休みがあると16時間くらい寝てしまう」と明かし、スタジオを驚かせた。これに対してMCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「寝られるのは体力あるってことだよ」とツッコミを入れるも、齊藤は「体力がないからこそ長く寝ないと持たない」と主張。独自の“体力理論”を展開した。
さらに、ドラマの撮影現場が学校だった時のエピソードも告白。「毎日朝が早くて夜が遅い日が続いて、本当にしんどかった」と当時を振り返り、「あまりにも疲れすぎて、学校の廊下にブランケットを敷いて爆睡していた」と明かした。トーク中には当時の写真も公開され、上田は「ここで寝ようとは思わないね」とコメント。スタジオの笑いを誘っていた。
