今季終盤はヤンキース３Ａでプレーした前田健太投手が日本時間６日、自身のインスタグラムを更新し、来季の日本球界復帰意思を表明した。

「来季より日本でキャリアを継続することを決意しました」と英文で明かし、「２０１６年から２０２５年にかけて米国で野球をプレーできたことは夢が叶った瞬間であり、忘れられない瞬間で満ちた１０年間でした。この１０年間に巡り会えた素晴らしいチームメイト、スタッフ、ファンの皆様には心から感謝しています。これらの繋がりは私にとってかけがえのないものです」と感謝。

「地区優勝を勝ち取り、シャンパンで祝福し、ポストシーズンを戦い、ワールドシリーズに到達した記憶は、永遠に私の心に残ります。ファンの皆様、心からの感謝を申し上げます」とし、「特にプレーオフやワールドシリーズでの球場に満ちた熱気は、他に類を見ないものでした。ピンチを脱した後のスタンディングオベーションは、私の野球人生で最も輝かしい瞬間の一つです。ＭＬＢと米国での経験は数えきれない教訓を授けてくれ、選手としてだけでなく人間としても成長させてくれました」と振り返った。

その上で「来季から日本で新たな章を始めるにあたり、再び皆様と巡り合う日を心待ちにしております！心から感謝申し上げます」と呼びかけた。