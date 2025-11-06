森泉、飼育する鶏の“新しい家”をDIY「素敵なお家」「内見している様もなんともまぁかわいらしい」
モデルでタレントの森泉（43）が、6日までに自身のYouTubeを更新。飼育している鶏の“新しい家”を作る様子を公開した。
【動画】「素敵なお家」森泉が飼育する鶏の“新しい家”をDIY
「今回は大プロジェクトに取りかかりますよ」と笑顔を見せる森は、「チキンズちゃんたちのお家を新しくしたいと思います」と報告。卵を産む場所と眠る場所を増やすため、新設することを明かした。
動画は、森自らこれまでの家を解体するところからスタート。解体が完了し、切り株を切断して整地を済ませるまでの様子を披露した。
そこまで完了し、いよいよ鶏小屋の組み立てを開始。英語で書かれた説明書を読みながら手際よく作業を進め、真っ赤な壁に緑色の屋根がついたカラフルで存在感を放つ、鶏たちの“新しい家”を完成させた。
「上からニス塗りしたい」「屋根の改良を後々加えたい」と今後さらに手を加える予定であることを明かすも、一旦完成した“新しい家”でくつろぐ鶏たちの様子を披露した。
コメント欄には「素敵なお家ができましたね」「可愛すぎるお家羨ましいチキンズちゃん 私が住みたい」「物作りしてるところ見るの大好きです」「手間の掛かる作業も楽しんじゃうとこ大好き」「チキンズが内見している様もなんともまぁかわいらしい！」などの声が寄せられている。
