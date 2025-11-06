

「ゴルフと会食で仕事をつくるおじさん」が、なぜAI時代に強いのか？ その理由を解説します（写真：Ushico／PIXTA）

「ゴルフと会食おじさん」が持つAIに代替されないもの

AIの急速な普及により、情報収集や資料作成など、多くの業務がかつてないほど「効率化」されている。

その一方で、一見すると非効率な「ゴルフ」や「会食」といった、フィジカル（対面）のコミュニケーションを通じて人脈を築き、仕事を動かす人々も依然として存在している。

AIによる効率化が進む現代において、なぜこうしたアナログな手法が今もなお力を持つのだろうか。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』の著者・三浦慶介氏は、「AIが普及すればするほど、AIには代替できない人間らしいアナログな価値の希少性が高まる」と指摘する。

本記事では、同書から抜粋・再構成し、なぜAI時代にこそ、そうしたアナログな価値を持つ「ゴルフと会食おじさん」的な働き方が、実は決定的な強みとなるのか、その理由を解説する。

「効率的」が当たり前になったAIネイティブ世代





AIで効率的な仕事ができるようになり、AIエージェントで自動化した仕事も増えました。大学生もレポートをAIで書くことが多くなり、時として問題視されることも。

そんなAIネイティブ世代にとって、「効率的」な仕事は当たり前という感覚になっていることでしょう。

しかし、ここで一つ衝撃的な事実をお伝えしなければなりません。

AI時代に本当に強いのは、「効率的」な仕事ができるかどうかではありません。

むしろ一見非効率な、フィジカルでアナログな仕事ができる人のほうが、より希少な価値を発揮することができるのです。

そう言ったら驚くでしょうか？

世の中には、人間関係で仕事をするという人種がいます。

多くの政治家や一流企業のトップ、財界人などはそう分類してもよいでしょう。しかし、もっと身近なビジネス現場にたくさんいるのは、「ゴルフと会食で仕事をつくるおじさん」です。

これは、ゴルフや会食などで企業や組織の上層部と会い、信頼関係を構築し、仕事につなげる人のことを指します。

具体例を挙げると、

・人脈のないスタートアップが、そういう人に相談することで、いきなり大企業の役員との商談が生まれる

・大きな案件のコンペで便宜をはかってもらい勝てるようになる

このような価値を提供する人です。言い方を変えると、「優秀なだけでは成しえない仕事を成すための、人脈つなぎ」ができる人だといえます。

AIネイティブ世代が陥る致命的な誤解

デジタルネイティブ、AIネイティブな世代ほど、こういった人の存在を軽視してしまう傾向があります。

「優秀な人材が、最先端のことをやっていれば、仕事は成功する」と考えてしまったりするのです。

しかし、現実はそうもいきません。

世の中には優秀な人や会社は無数に存在します。いくら優秀でも、機会がなければ優秀さを発揮すらさせてもらえません。

そういうときにモノをいうのは、やはり人脈なのです。

この「ちゃんと使える人脈」というのは、どうやってもAIには代替できません。

実際に会って、同じ場所で同じ時間を過ごした人同士だからこその信頼関係があり、その信頼に基づいた紹介だからこそできる仕事というのはたくさんあるのです。

もちろん、良い人だけではありません。

私が実際に会った例でいうと、以下のようなケースもありました。

ケース1：社外取締役狙いパターン

スタートアップの若い役員に、「業界のことを教えてあげる」といって飲みに連れまわし、仲良くなって社外取締役におさまる。もちろんスタートアップについての知見はない。

ケース2：中間搾取パターン

テレビCMのコンペを仕切る立場で入り込み、広告主と代理店の双方からキックバックを受け取る。いなくても何も変わらない。

こういった仕事をしていた人もいます。

要するに、なんの価値もない形で仕事にひと噛みすることで儲けるような人です。

ただ、これも見方を変えれば、それだけ人脈や信頼関係が重視されていることの裏返しともいえます。

優秀かどうかだけでは物事は動かないのです。

AI時代だからこそ「フィジカル」が最強になる理由

デジタルやAIは確かに強力です。しかし、それだけで人間社会の仕事が成り立つわけではありません。

むしろAIの台頭によって、AI「だけ」でする仕事では人間の価値を認めてもらえなくなっていくのです。

そんなとき、フィジカルでアナログな「ゴルフと会食」といったアクションで信頼関係を築いていける人は、AI時代に最強の価値を発揮するともいえます。

こういった人間関係、信頼関係というものは、AIでは決して作れるものではないからです。

実際に、独立やスタートアップ設立において成功している人は、まず「自身のネットワークからの受注」ができています。

信頼関係があり、価値を理解してくれる相手と仕事をすることで、次の受注につながる良い仕事がしやすくなるからです。もちろん、足元の収入が安定することも大きいです。

こういったフィジカルな価値を嫌がらず、馬鹿にもせず向き合うことで、よりAI時代を生きやすくなっていくのです。

オンラインばかりで終わらせず、実際に会いに行く。

同じ時間を過ごし、会話することに投資する。

中長期的な付き合いで、信頼関係を築く。

ただAIやデジタルの活用を磨くだけではなく、こういったフィジカルな価値を併用することで、より一層の価値を出せる人材になれるのです。

AI時代の新たな勝者とは

AIネイティブ世代が「効率性」や「最先端技術」に価値を置くのは自然なことです。

しかし、真の勝者は、AIができないフィジカルな価値を見出し、それを磨き続ける人なのです。

「ゴルフと会食おじさん」は、一見古臭く非効率に見えるかもしれません。しかし彼らは、AIが絶対に代替できない「人間関係構築」という最強のスキルを持っているのです。

AIが普及すればするほど、人間らしいアナログな価値の希少性は高まります。

AIとは違う土俵で、フィジカルな価値を発揮していきましょう。

※なお、この「ゴルフと会食おじさん」という表現は、ジェンダーバイアスでそう呼んでいるわけではなく、筆者が実際に出会った人が男性ばかりだったというだけです。実際には女性でも同様の働き方をしている人は多くいると思われます。また、手法はゴルフだけでなく釣りやキャンプなど多岐にわたることも付け加えておきます。

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）