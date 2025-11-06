Image: 株式会社Bright DIY

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ランチ後の歯間に挟まった食べかす、舌で触ると気持ち悪いのに取れない。オフィスのトイレでつまようじでゴシゴシ……そんな経験、ありませんか?

そんな悩みを解決してくれるのが、わずか150gの携帯型ウォーターフロッサー「ZERA Sonic-X」。ポケットサイズですが、毎分1,600回の強力水流で歯間の食べかすや歯垢をサッと退治。外出先でも本格的なオーラルケアが実現可能なんです。

おトクなセールも開催されていたので、さっそくチェックしてみましょう。

150gだけどパワフルに歯間洗浄！ポケットサイズでどこでも本格ケアできるZERA Sonic-X 11,980円 【早割 33%OFF】 詳細をチェック

ポケットサイズだけど強力水流

「ZERA Sonic-X」は自宅用にも匹敵する最大140 PSI、毎分1,600回のパワフルな水流を実現。動画のとおり、粘度の高い汚れもしっかり退治できています。

1回で必要なのは100mlの水のみ。ボタンひとつで3つの洗浄モード（ジェントル・ターボ・パルス）に切り替え可能。歯ブラシだけでは得られない洗浄効果をサッと実現できるため、歯茎が敏感な人からガッツリ汚れを落としたい人までオススメとのこと。

バッグやデスクに忍ばせておける

本体は150g未満の超軽量設計で持ち運びもラクラク。手のひらサイズでデスクやバックに常備していても邪魔になりません。

使用や収納時はノズルをサッと脱着するだけでOK。

本格防水

本体はIPX7防水のためシャワー中でも安心して使え、お手入れもサッと水洗いできるのも便利なポイントかと。

最大30日間使用できるバッテリー性能は頻繁な充電からも解放。長期出張や旅行でもしっかりと活躍してくれそうです。

歯を大切に、どこでもしっかりケアしたい人にはオススメできそうなので、気になった人はぜひ詳細をチェックしてみてください。

＞＞外出先でも1分で歯間スッキリ！150gの超軽量ウォーターフロッサー「ZERA Sonic-X」

