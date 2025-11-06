Image: Bangla press / Shutterstock.com

今のうちに買っとく？

Xboxが迷走しているとの指摘も続いています。

これぞXboxポータブルというROG Xbox Allyシリーズが発売されたものの、次世代Xboxとは別物。では、本命の次期モデルはどうなるか？と期待を集めるなか、心配なリークも飛び出していますよ。

まさかの18万円超か？

ポータブルゲーミングPCとは異なり、本格的なコンソールゲーム機の次世代競争となれば、最大のライバルは、SONY（ソニー）PlayStation 6となりそうですよね。どちらも超ハイスペックでデビューしてきそうですけど…。

このほどリーカーのKepler L2氏が、PlayStation 6と次世代Xboxについて、Xに投稿しました。

How much do you think the PS6 is going to cost compared to Xbox Magnus? - yossi gini (@YossiGini) October 21, 2025

2027年にも発売が予想される次世代 Xboxの価格は、なんと日本円にして18万円を超える1,200ドル！PlayStation 6の倍の販売価格になるとリークされています。

これまでの噂だと、次世代に登場してくるXboxは、AMD製の「RDNA 5」なる新GPUを採用した、非常にパワフルなマシンに仕上がる予定。もう豪華スペックのパソコン顔負けな仕様になるとまでいわれてきました。

とはいえ、ゲーム機にどこまで注ぎこめるかと問われれば、今のうちに現行のXboxを購入しておいた方がよいやも？

激しい値上げの背景には…

確かに開発費やスペックのことを考えると、値上げはやむを得ないのかもしれません。しかしながら、このほどBloombergは、Microsoft（マイクロソフト）のXbox部門をめぐる気になる裏事情を報道。Jason Schreier記者とDina Bass記者のリークとして、MicrosoftのAmy Hood CFOが、30％の利益率達成を求めてきたと明かされました。

FTC（公正取引委員会）との訴訟から明らかになった資料だと、MicrosoftのXbox部門の利益率は、2022年の前半で12％に過ぎません。でも、決して低すぎるというわけではなく、ゲーム業界の一般的な利益率としても、17〜22%を達成できていればよい方。それがいきなりXboxに関しては、自社の業績をも業界標準をも上回る30％という高い利益率目標が掲げられたというのです。

これがまんざら誇張ではないことが、これまでのMicrosoftの動きから見えてきそう。ライバルのPlayStation 5も値上げしたものの、X boxはそれを上回る大幅な値上げを実施しました。なにより月額サブスクサービスの「Xbox Game Pass」に至っては、北米において2019年に提供されていた価格の倍にまで大幅値上げ。ユーザー離れすら招いているとされています。

とりあえず値上げしておけば、利益率は向上するのか？ そういう単純な問題でないことは百も承知のうえですが、やはりこのところ相次ぐXbox関連の値上げラッシュの背景には、厳しい経営目標の設定があるとも考えざるを得ません。

Xboxがどんどん手の届かない世界に行ってしまわないことを願いたいものですけど〜。

Source: Kepler L2、Bloomberg