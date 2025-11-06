料理のレパートリーが増えそう♡【3COINS】の「せいろグッズ」をチェック

夕食のレパートリーを増やしたい時に便利な【3COINS（スリーコインズ）】の「せいろグッズ」をご紹介！ せいろ蒸しは冷蔵庫の余っている食材を活用して、手軽に1品用意できるのが魅力的です。今回は蒸し器本体と、洗える便利な蒸しシートもご紹介。温かい蒸し料理で秋冬の食卓を充実させてみては？

食材を分けて蒸したい時に「せいろ2段：19cm」

サイズは19cmとやや小さめなものの、2段セットのこちら。上下同時に調理ができ、少人数での食事や食材ごとに分けて蒸したい時にぴったり。食材どうしの匂い移りも防いでくれそうです。値段は\1,320（税込）。24cmサイズもあるので、気になる人はそちらも要チェックです。

カットの手間が省ける！「《洗える》せいろ用蒸しシート10枚入り」

せいろ本体とあわせて使える、蒸しシートをご紹介。こちらはシリコーン製で洗って繰り返し使うことができ、コスパの良さがうかがえます。値段は\330（税込）。公式サイトによると「せいろの底に敷くことで、具材がせいろにこびりつきにくくなり」という便利仕様。本体に沿った丸い形で、サイズは直径約17.5cmとカットいらずで使える手軽さも魅力的です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino