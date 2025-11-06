100円じゃないけど買って正解！「実は超大手メーカー製！」高品質な文房具
商品情報
商品名：カッターナイフ（シースリー）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：キャンドゥ
JANコード：4521006927765
ちょっと高くても買ってよかった！キャンドゥで見つけたカッター
110円（税込）で切れ味のいいカッターが手に入るキャンドゥで、気になるアイテムを発見！あの貝印製の国産刃を使用した『カッターナイフ（シースリー）』です。
お値段は330円（税込）と正直お高め…。それでも買ってよかったと思える特徴があったので、ご紹介します！
まずはこのカッター刃。先ほど紹介したように貝印製の国産刃を使用。ポケットサイズながらも、9mm幅の標準刃が装備されているんです！
不用意に外れにくい横スライド式クリップに、刃をしっかりと固定するオートロック機能もついています。
大手文房具メーカー品の安定感！
切れ味もはもちろんバツグン！安いカッターは段ボールなどの厚めのものを切ると、刃がぶれてしまうこともありますが、『カッターナイフ（シースリー）』は安定していてきれいに切ることができました。
また刃先にのりがつきにくいフッ素加工刃が使用されているので、わざとふせんののり部分を切ってみたのですが、使用後のべたべたした感じがありませんでした。
今回はキャンドゥで購入した『カッターナイフ（シースリー）』をご紹介しました。シンプルなカッターではありますが、100均で買えるとは思えない高クオリティアイテム。製造元はあのコクヨ株式会社と、さすがは大手メーカー品です。
実はこの「シースリー」というカッターナイフ、コクヨのカタログではメーカー希望小売価格が460円（税込）。それがキャンドゥなら330円（税込）で購入できるんです。
少しでも安く使いやすいカッターを購入したいという方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。