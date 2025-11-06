今ロフトで買うべきはコレ♡美容ライターのガチ愛用の名品コスメ10選
ティルティル マスクフィットAIフィルタークッション（17C）
ティルティル マスクフィットAIフィルタークッション（17C）／2,970円（税込）
AIフィルターの名前通り、ひと塗りで毛穴レスな“フィルター肌”を実現！
薄膜なのにカバー力・密着力・キープ力のバランスが絶妙で、マットすぎないセミマット肌が完成します。
しっとり感とさらっとした軽さの両立が見事で、デイリー使いにぴったり♡
エクセル エシリアル セラムコンシーラー（ER05 アイシーブルー）
エクセル エシリアル セラムコンシーラー（ER05 アイシーブルー）／1,760円（税込）
みずみずしくて軽やかなスキンケア発想のコンシーラー。
「ER05」は、ブルーパールでくすみを飛ばして透明感をプラスしてくれるので、目もとや口もとに塗るとパッと明るい表情に！
ヨレにくく、さらに保湿ケアもできるので、乾燥しやすい大人肌にぴったり♡
キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー Abloom 01（キルティング）
キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー Abloom 01（キルティング）／1,034円（税込）
上品な“キルティングデザイン”の限定パッケージがかわいい、キャンメイクの大人気パウダー。
くすみを補正しながら毛穴や凹凸をふんわりカバーして、マシュマロのようなすべすべ肌へ♡
粉っぽさなくさらっと仕上がるのに乾燥しにくく、見た目も使い心地も◎。
エテュセ グロウスキン フェイスカラー（03 じんわり血色チーク）
エテュセ グロウスキン フェイスカラー（03 じんわり血色チーク）／2,200円（税込）
湯上がりのような“じんわり血色感”が叶うフェイスカラー。
ツヤと血色を同時に仕込める万能さと、イエベ・ブルベ問わず使いやすい絶妙カラーがうれしい！
オイル×パウダーのいいとこどりで、指でぽんぽんなじませるだけで多幸感あふれる“生ツヤほっぺ”が完成します♡
セザンヌ パールグロウハイライト（SP3 スノーファンタジー）
セザンヌ パールグロウハイライト（SP3 スノーファンタジー）／847円（税込）
“塗るレフ板”の異名を持つ人気ハイライトの限定色♡
4色の繊細パールが濡れツヤを生み、肌の内側から発光しているような透明感を演出します。
角度によって光り方が変わるので、秋冬メイクの格上げにオススメ！プチプラとは思えないクオリティに脱帽。
リンメル オーマイグロス リップバターバーム（002 バブルガム）
リンメル オーマイグロス リップバターバーム（002 バブルガム）／1,540円（税込）
とろけるような塗り心地で、ぷるんとツヤめく唇に♡
スクワラン・アボカド油・ヒアルロン酸Na配合で、しっかり保湿しながら血色感もオン。
単品でも重ねても使える万能リップで、甘いバニラの香りも癒しポイント♡ポーチに常備したくなる1本です。
アンドビー 薬用モイストリップケア
アンドビー 薬用モイストリップケア／1,980円（税込）
荒れやすい唇をケアしながら自然なツヤをプラスする薬用リップ。
ビタミンEとグリチルレチン酸ステアリル配合で、乾燥や荒れを防ぎます。
ベタつかずしっとりが続くので、リップベースにもナイトケアにも◎。パケもおしゃれで、持っているだけで気分が上がります！
ピュレア カフェインリフトエッセンスマスク
ピュレア カフェインリフトエッセンスマスク／660円（税込）
くすみ※1やクマ、ハリ不足が気になる日に頼れる“救世主マスク”。
カフェイン※2 ×高麗人参※3 由来のPDRN※4 配合で、肌を引き締めながらうるおいをチャージ。
シートが薄くて密着感が高く、使うとすっきり整う感覚があるので、朝のメイク前の仕込みにもぴったり！
※1 乾燥によりくすんで見える印象のこと
※2 整肌成分
※3 オタネニンジン根エキス（整肌成分）
※4 DNA-Na（整肌保湿成分）
スキーミー ヒートブースト ポアクリア ジェル洗顔
スキーミー ヒートブースト ポアクリア ジェル洗顔／1,760円（税込）
じんわり温感×炭×クレイのトリプル効果で、毛穴汚れをやさしくオフ。
まるで“岩盤スチーム”のような温かさで角栓をほぐし、つるんとした肌に整えます。
泡立て不要の部分用ジェルなので、鼻・眉間・あごなど、特に毛穴汚れが気になる部分のケアに最適。つっぱらない仕上がりも高ポイント！
アンドハニー ディープモイスト キラメキスプレー
アンドハニー ディープモイスト キラメキスプレー／1,078円（税込）
紫外線や乾燥でパサつきやすい髪を、シュッとひと吹きでぷるんとしたアイドル級のうるツヤ髪に大変身！
髪にも肌（顔以外のボディ）にも使える2way仕様、かつSPF50＋・PA＋＋＋＋のUVカット効果もあるので、お出かけ前に仕込みたいアイテム♡
見た目もかわいくて、使うたびに気分があがります！
ベースからポイントメイク、スキンケア、ヘアケアまで、どのアイテムも名品ばかり。季節の変わり目の今こそ、新しいお気に入りを見つけて“気分までうるおう美容時間”を楽しみましょう！ロフトに行ったら、ぜひチェックしてみてくださいね♡