すぐに売り切れそう！まるで本物みたいな可愛さ♡ガラスペン風の100均文具
商品情報
商品名：金属色ガラス風ボールペン
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480683584
ガラスペン風で可愛すぎる♡ダイソーで見つけたユニークなボールペン
ダイソーに、ちょっと変わった文具が登場していたのでゲットしてきました！
それが、こちらの『金属色ガラス風ボールペン』という商品。ガラスペン風のデザインになっているボールペンです。
価格は1本110円（税込）で、文具売り場に並んでいました。2種類あったので両方購入してみましたよ。
本物のガラスペンのように見えますが、本体はアクリル樹脂でできています。
ガラスペンらしいうねりのある形状がしっかり再現されていて、遠目ではガラスではないということがわからないほど見た目のクオリティは高いです！
軸には所々気泡が見受けられますが、逆にキラキラしていてきれいな印象を受けました♡
プチプラのこの手のボールペンは、キャップがシンプルなものが多いイメージですが、ここはさすがダイソー！
キャップもガラスペンを意識したデザインになっていて、非常に凝っています。
ちなみに、ペン先の太さは0.7mmとなっています。
キラキラ光るインクでデコレーションにぴったり♡
ゴールドのペンにはゴールドのインクが、シルバーのペンにはシルバーのインクが使われています。
インクは不透明で、角度を変えるとキラキラと光ります。
インクの出る量は多めですが、裏抜けが起こることはありませんでした。
ただし、軸に細かい凹凸があるため、持ったときの指へのフィット感はやや良くないかもしれません。
ペンを選ぶ際に書きやすさを重視する方は、避けた方がいいかもしれません。
今回は、ダイソーの『金属色ガラス風ボールペン』をご紹介しました。
事務用というよりは、メッセージカードや年賀状などのデコレーションに使うのに良さそうだと思いました！デザインが可愛いので、すぐに売り切れてしまいそうです♡
ユニークで可愛いペンがお好みの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。