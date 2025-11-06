俳優の北川景子(39)が“激変”した姿を公開し、「かなりショッキングでした！」「思わず エッ！と叫んでしまいました！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】“そっくり”と話題の家族ショット&“激変”した姿

2016年1月に、歌手でタレントのDAIGOさんと結婚し、5歳の長女と1歳の長男、2人の子どもを育てている北川。Xでは長女のために作ったというワンピースやトートバッグなどの手芸作品を公開している。また、DAIGOさんが投稿した北海道旅行中の親子ショットには、「娘さんの後ろ姿がママそっくりですね」「お坊ちゃまは、DAIGOさん似に見えますね」などのコメントが寄せられており、夫婦そろって家族の様子を紹介している。

「衝撃的過ぎて」ファンも驚き

現在NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に「雨清水タエ」役として出演している北川は、撮影現場での姿も公開しており、5日に更新したXでは、「第6週の台本です。ネタバレになるかと思い、載せていませんでした！きょうから私は物乞いとして出演しています。引き続きよろしくお願いします」とつづり、“激変”した姿を披露。

この姿にファンからは、「衝撃的過ぎて」「物乞いをするおタエ様にびっくりしましたが、凜としたたたずまいはさすがでした」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）