【きょうから】サンマルクカフェ×「キットカット」 初コラボでチョコクロ＆スムージー＆ラテ＆パフェ登場
サンマルクカフェは、ネスレ日本の人気商品「キットカット」と初のコラボレーションを実施し、きょう6日より期間限定メニュー4商品を発売する。
【写真】チョコがとろ〜り『プレミアムチョコクロ Made with KITKAT』
今回、サンマルクカフェとネスレ日本は、チョコレートへの深いこだわりと、「憩いのひとときを提供したい」という共通の想いが重なり、初のコラボレーションの実現に至った。両ブランドのエッセンスが交差した期間限定メニューは、「キットカット」特有のサクッサク食感を最大限に活かした、チョコクロ、スムージー、ラテ、パフェの豊富なラインナップで展開する。
『プレミアムチョコクロ Made with KITKAT』（390円／プレミアムBOX：1750円）は、クロワッサン生地に、サンマルクカフェオリジナルチョコレートと、プチサイズの「キットカット」を2本包み込み焼き上げた商品。「キットカット」特有のサクッサクとした食感と、柔らかなチョコレートの甘さが広がる。表面には、フレーク状の「キットカット」とココアパウダーをトッピングし、外側と内側の両方からサクッサク食感を楽しめる一品。
『プレミアムスムージー Made with KITKAT』（720円）は、ココアパウダーとチョコドリンクをブレンドした濃厚なチョコスムージーに、サクッサクとした食感が楽しいフレーク状の「キットカット」を入れたスムージー。グラスの内側にチョコレートソースを回しかけ、トップにはプチサイズの「キットカット」をまるごと1本トッピングしており、まるで”飲む「キットカット」”とも言えるような、サクッサク食感とチョコレートソースの濃厚さを堪能できる。
『プレミアムホットチョコ Made with KITKAT』（620円）は、サンマルクカフェオリジナルのチョコドリンクに生クリームを配合した、甘く、濃厚でまろやかなホットドリンク。表面をベルギーチョコホイップで覆っており、溶けるとさらに濃厚な一杯へと変化する。トッピングには、プチサイズの「キットカット」をまるごと1本と、フレーク状の「キットカット」を使用しており、なめらかなホットチョコと2種の食感の「キットカット」が調和した味わいを楽しめる。
『プレミアムパフェ Made with KITKAT』（720円）は、プチサイズの「キットカット」をまるごと 2 本トッピングした、今回のコラボを象徴するようなパフェ。ベルギーチョコホイップ、チョコレートソース、生チョコアイスを使用したチョコレートづくしの本メニューは、フレーク状の「キットカット」も使用しており、「キットカット」のさまざまなサクッサク食感を楽しめる。
※価格は全て税込
