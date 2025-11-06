専用品がついに出た〜！「もう転がらない！」「効率よく保管できる！」賢い100均収納ケース

そのまま保管すると、かさばって場所を取りがちな缶詰。なんと、セリアに缶詰専用のストッカーが登場していました！缶詰が転がらず、しっかり固定して収納できる便利なアイテム。同じ商品同士を積み重ねられて、効率よく収納できます！缶詰だけでなく、ティーパックやインスタントコーヒーなどの収納にも重宝しますよ。

商品情報

商品名：積み重ね缶詰ストッカー W

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅93×奥行280×高さ88mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4973430024921

缶詰を効率よく収納できる！セリアの『積み重ね缶詰ストッカー W』

缶詰って、そのまま収納するとかさばって場所を取りますよね。100均でも缶詰を収納するのにちょうどいいケースがなかなか販売されていないので、収納方法に悩んでいました。

そんな時に、セリアで便利なアイテムを発見！『積み重ね缶詰ストッカー W』をご紹介します。

こちらは1つ110円（税込）で販売されている、缶詰専用のストッカーです。

スリムな形状で、棚のちょっとした場所に置きやすいのがいいなと思って購入してみました。

さらに、このストッカーの良いところは、同じ商品同士でこのように積み重ねられるというところ！

積み重ねて収納できるので、スペースの空き状況に合わせて効率的に収納することができます。

サイドはあえて浅めの作りになっているので、何が収納されているのか確認しやすいのも嬉しいポイントです。

缶詰や瓶などがコロコロ転がらず、しっかり固定して収納できるのは助かります。

ティーパックやインスタントコーヒー類の収納にも便利！

缶詰用のストッカーですが、ティーパックにぴったりのサイズでした。

スティックタイプのお茶も余裕で収納でき、さらにカプセルタイプのポーションなども入りました！

この手の商品は、すぐにズレてしまって積み重ねにくいイメージでしたが、そんな心配もありません。

重ねる部分の溝が大きいのでしっかりとはまり、ぐらつくことなく重ねられます！

持ち手が付いているので、引き出したり、上段を取り外すといった作業がやりやすいです。

サイドが浅いために、スティックタイプのものをたくさん入れるとこぼれ落ちやすいので、気になる方はクリアファイルをカットしてガードを作るなどして、少し工夫してもいいのかなと思いました。

今回はセリアで見つけた『積み重ね缶詰ストッカー W』をご紹介しました。

缶詰専用のストッカーは珍しいものの、他のものを入れるのにも使えて意外と便利でした！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。