「年収1000万円の営業になるには３つの道がある」転職で成功するコツをプロが解説
世はまさに「大・人手不足時代」。優秀な人材を得ようと転職市場が活況になるなか、特に“超売り手市場”になっているのが営業職だ。
しかし、多くの企業が営業人材を求める一方で、転職活動が思うように進まなかったり、転職後にミスマッチを感じて早々に退職したり、“不幸な転職”に陥るケースが後を絶たない。営業とはいわば「売り込むプロ」だ。しかし、転職という「自分を売り込む場所」で失敗してしまうのは、どんな原因があるのか？
そこで今回は、「セールスエバンジェリスト」として効果的な営業ノウハウの伝導を行う今井晶也氏と、営業職の転職支援を手掛け『営業の転職』という著書を上梓した梅田翔五氏による対談を実施。転職におけるリアルな課題から、年収1000万円を目指す方法、さらにAI時代における“最強の営業”とはどんな人材なのか？……という話題まで、様々なテーマについて語ってもらった。
◆職務経歴書はどこまで“盛って”いいのか？
--転職市場では、職務経歴書を「盛る」テクニックも広まっています。この「盛り」と「ウソ」のボーダーラインはどこにあると思いますか？
梅田 過去に対する「盛り」はウソだと思います。やったことのないことを「やりました」と言うのは経歴詐称ですから。一方で、未来に対して「こういうことをやります」と宣言するのは、意思表示であり「盛り」ではない。そこが境界線ですね。要は「回収可能かどうか」です。今はハッタリでも、それが回収可能ならいいと思います。
今井 ただ、採用活動はある意味で自分という商品を売る模擬商談です。自分を魅力的に語れない人が、自社の商品を魅力的に語れるとは思えません。そういう意味では、表現としての「盛り力」を見ている部分もあります。
例えば、「製造業の顧客の導入事例を1つ作った」という事実があったとします。これを、転職希望先が今後製造業にアプローチしたいという方針を知った上で、「私は製造業での支援事例が豊富にあり、御社のシンボリックな事例を作れると思います」と表現する。これは、事実を相手に合わせてカスタマイズし、物語として魅力的に伝える力です。こういう「合わせ力」は非常に重要だと見ていますね。
◆年収1,000万円になれる営業職の条件
--年収で言えば、やはり営業職も「年収1,000万円」は一つの目標として意識されるのでしょうか？
梅田 年齢によりますが、20代では600万円、30代では800万円程度を目標にする転職者が多い印象です。そこに自信が加わると1,000万円というワードが出てきます。外資系IT企業などでは1,500万円〜2,000万円という数字も聞かれますね。
正直なところ、営業職で年収1,000万円に到達するのはかなり希少です。役職を上げるか、平均年収が非常に高い業界（総合商社や人気メーカー、外資系など）に入るか、インセンティブで稼ぐか--。この3つのいずれかしかありませんが、どれもハードルは決して低くありません。
今井 僕が思うに、1,000万円の壁を越えられるかどうかの分かれ目は、「リスクをとれる人」になれるかでしょう。外資系は年収が高い分、業績次第でレイオフされるハイリスク・ハイリターンな環境です。インセンティブも同様です。
また、部長などの役職に就く場合も、既に仕組みが完成した大企業より、これから仕組みを作るベンチャー企業に入り、事業を大きくすることでリターンを得るという道があります。これもまた、リスクを取る行為です。1,000万円の壁の裏には、リスクを取れるかどうかが存在しているように思います。
梅田 まさにその通りで、転職によって営業として年収を上げるには「リスクをとる」ことが不可欠です。転職は株式投資に近いです。みんなが「爆伸びしている」と言う人気のスタートアップに入っても、もう“旨み”は少ない。まだ無名な会社や、外資ITのようにプレッシャーの大きい環境を選ぶなど、アップサイドを狙って投資する感覚が、年収を上げるための転職の筋道だと思います。
