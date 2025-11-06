5日（現地時間）、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でマンチェスター・シティはボルシア・ドルトムントと対戦し、4-1で勝利した。



試合はアウェイチームのドルトムントがシティを自陣に押し込む展開で始まったが、15分以降徐々にシティが盛り返す。



そして、22分にタイアニ・ラインデルスからパスを受けたフィル・フォーデンが相手ペナルティエリア手前から左足で冷静にサイドネットにボールを流し込んで先制点を決めると、29分にはジェレミー・ドクが左サイドからグラウンダーの折り返しをゴール前に供給し、これをアーリング・ハーランドが押し込んで追加点。シティが一気にリードを2点に広げてハーフタイムに入る。





後半もシティ優勢の試合展開は変わらず、57分にはフォーデンが1点目と同じような場所でボールを受け、3人に囲まれながらまたしても左足でコースを狙ったシュートを決めて3点目を奪い、シティがさらにリードを広げる。厳しい試合となったドルトムントは、3失点目以降攻勢に転じ、72分に右サイドからのフリーキックの流れからユリアン・リエルソンが右サイドから入れたグラウンダーの折り返しをヴァルデマール・アントンがニアサイドで押し込み1点を返す。その後もドルトムントは攻撃の手を緩めず更なる追加点を狙いに行くが、シティのジャンルイジ・ドンナルンマを中心としたシティ守備陣が踏ん張り、2点目を許さない。すると後半アディショナルタイム1分、この日途中出場のラヤン・チェルキが左サイドから中央にカットインし、最後は右足でシュート。これが決まり、シティが再びリードを3点に戻す。試合はこのまま4-1でタイムアップとなり、シティが勝ち点3を上積みしてトップ8圏内キープに成功した。