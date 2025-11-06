

大戸屋逗子店限定メニューの「湘南みやじ豚のヒレかつ御膳」（筆者撮影）

【写真】目の前に広がる海！ 絶景のロケーションと逗子店の限定メニューに気分は上々♪

安くて安心のチェーン店。その多くは、街角や駅前など日常の風景となっている。しかし、日本各地には、“景色が主役”と言っても過言ではない、特別な店舗が存在する。窓から広がる景色に映るのは、美しい海や湖、雄大な緑、歴史ある街並み。それらを“お手頃な価格”と“いつもと変わらない味”でいただけるのだから、お得、むしろ贅沢とも言える。

そこで、旅の目的地やちょっとした自分へのご褒美にもなり得る、とっておきの“絶景チェーン店”を現地取材。今回訪れたのは、東京から1時間ほどで行ける湘南の海。2025年8月7日にオープンしたばかりの「大戸屋ごはん処 逗子店」だ。

「コロワイド」ゆかりの街・逗子に待望の大戸屋が誕生

逗子海岸の国道134号線沿いに「大戸屋」ができることは、地元民の間でちょっとしたニュースになり、隣町の鎌倉に住む筆者の耳にもうわさが届くほどだった。一般的なチェーン店は意外と少なく、どちらかというと、個人商店に活気がある土地柄だが、鎌倉や逗子に住む友人たちの間で、「本当に『大戸屋』ができたらいいな」という声をあちこちで聞いた。

そんな中、ついに「大戸屋」が逗子にオープンした。しかも、逗子海岸の目の前の一等地に。



今夏にオープンした大戸屋・逗子店の看板（写真：大戸屋）

逗子といえば、全国各地で多くの飲食店を展開する外食大手「コロワイド」グループ発祥の街であり、社長一家の“お膝元”としても知られている。逗子海岸の国道沿いには、3世代の家族連れや犬の散歩客にも愛されている「なぎさ橋珈琲」や、三浦半島の野菜や地魚にこだわったイタリアン「カンティーナ」といった、海に臨むロケーション抜群のレストランがあるが、いずれも同グループなのだ。

地元・逗子の花火大会にも毎年協賛し、「コロワイド」の5文字の花火があるほど。創業の地である逗子には、特別な思い入れがあることがうかがえる。

そして今回「大戸屋ごはん処 逗子店」ができたのは、まさに逗子の海岸線沿いで、「カンティーナ」のお隣。以前は、同グループの「ステーキ宮」があった場所を鞍替えする形となった。

2020年にコロワイドグループの傘下になった「大戸屋」。地元の人たちも待ち望んでいた大戸屋が、象徴的な海沿いの立地に誕生したことに、足を運ぶ前から期待が高まる。

逗子駅から15分ほど“小散歩”を楽しみながら店舗へ

10月も下旬に差し掛かる頃、JR逗子駅に降り立った。わずか一駅隣に住んでいても、逗子の街に来ると、こぢんまりした駅前の素朴な雰囲気からか、穏やかな時の流れを感じるのか、一瞬で旅人の気分になれる。

逗子駅から逗子海岸までの道のりはシンプルで、15分のちょうどいい散歩を楽しめる。

駅前のロータリーを右手に進み、昔ながらの逗子銀座商店街通りを歩く。突き当たりの信号を渡って右折すると、そのまま海へとまっすぐ続く1本道に出る。



海際で風が気持ちいい、静かな通りだ（筆者撮影）

静かな住宅街の小道ではあるが、「シンボルロード」と呼ばれる逗子の街を代表する通りのひとつで、逗子海岸に行く人のほとんどがこの道を通る。どこからともなく金木犀の香りに包まれ、秋の深まりを感じていると、逗子の海が見えてきた。



目の前に広がる海！ 「ずし」のオブジェがお出迎え（筆者撮影）

シンボルロードを歩いて逗子海岸まで抜けられるが、ガード手前の階段を登って国道沿いに出ると、左手すぐに、おなじみの大戸屋のロゴを発見。ここが「大戸屋ごはん処 逗子店」だ。海が目の前とは聞いていたが、砂浜までもわずか30秒という近さにまず驚く。



海岸側から見た様子。お隣には「カンティーナ」が（筆者撮影）

喫茶店のような、ゆったりとした大型店舗

大戸屋といえば、紺色と木目調のナチュラルな印象があるが、こちらの逗子店は外観からシック。駐車場が広々としているので、車で出かけた帰りに立ち寄るのも良さそうだ。



落ち着いた壁の色で、入り口の模様もおしゃれ（編集部撮影）

建物1階の入り口を入り、螺旋階段を上って、2階に客席がある。大きな窓から自然光が差し込む明るい店内空間は大きくふたつに分かれている。階段を上って左側が1〜2名用のテーブル席、右の奥へ進むと、ファミリー用のボックス席が並ぶ。147席という席数は、全国の大戸屋の店舗でも最大級だそうだ。



席は広々、窓からは海が拝め、心が和やかになる（筆者撮影）

大戸屋といえば、昼休みや仕事帰りの会社員がひとりでも入りやすい定食屋さんというイメージがあるが、逗子の店舗は、ちょっと違う。どちらかというとファミリーレストランのような、老舗の喫茶店のような、ゆとりを感じる広々したつくりで、子連れ客も年配の方も入りやすい雰囲気だ。

そして、なにより見渡す限りの海！

座ってみると気づくのが、逗子海岸の浜辺と海がちょうどきれいに見える高さなのだ。つまり、手前の車道が視界に入らないので、美しい自然の風景だけを楽しむことができる。きっと1階に客席をつくらず、2階にしたのには、そんな粋なはからいもあったのではないかと想像する。

個人的にもうひとつ好感を持ったのは、店内がバリアフリー仕様になっていることだ。隣の客席とのほどよい距離感や、多機能トイレ、スロープ、エレベーター、スタッフを呼ぶベルなど。これならベビーカー連れの親御さんも、杖をついて歩く年配の方も、車いすの方も、不自由な思いをせずに、目の前に広がる海の景色を満喫できる。



バリアフリーの店内は通路幅も心なしか広い（写真：大戸屋）

湘南ブランドの「みやじ豚」を大戸屋で

筆者が訪れたのは平日の14時すぎだったが、やはり海が見える窓際の席はほとんど埋まっていた。海水浴客でにぎわうシーズンも終わり、地元の方がのんびり昼食を食べに来ているようだった。

お腹を空かせた遅めの昼ごはんに選んだのは、「湘南みやじ豚のヒレかつ御膳」（2780円／税込、以下同）。大戸屋にしては、なかなかいいお値段である。ひとり飯で3000円なんて、ちょっと勇気がいる。それでも、せっかくならと逗子店限定メニューを食べることにした。そんな気分にさせてくれる景色がある。

逗子店の限定メニューは、以下のようなラインナップ。

・大戸屋極み御膳（2980円）

・湘南みやじ豚のロースかつ御膳（2780円）

・湘南みやじ豚のヒレかつ御膳（2780円）

・釜揚げ湘南しらす丼と蕎麦セット（1980円）

「みやじ豚」といえば、湘南を代表する藤沢産のブランド豚だ。湘南に住でいると、名前はよく聞くものの、意外と口にする機会は少ない。

ストレスの少ない環境で育てているため、月にわずか100頭しか出荷しない希少なブランド豚だという。生産者の取り組みがまたユニークで、飼育や販売だけでなく、消費者との交流イベントまでを一貫して行っているのだそうだ。



「湘南みやじ豚のヒレかつ御膳」はボリューム満点！（筆者撮影）

「湘南みやじ豚のヒレかつ御膳」が運ばれてきた。こんがり揚げたてのヒレカツの大きさに、思わず声が漏れる。ふっくら分厚いヒレカツが3枚とつけあわせのサラダ、小鉢にはほうれん草となめ茸の和え物、きのこと鶏肉入りの茶碗蒸し、お味噌汁、お漬物、ご飯と、ボリューム感はしっかりしている。

すりゴマが入った小皿には、食べる直前にソースをまぜて、そこにヒレカツをつけて食べる。最後のひと手間にも、大戸屋らしいこだわりを感じる。



サクサクそうな衣も食欲をそそる（筆者撮影）

果たして、みやじ豚のヒレカツはとてもやわらかでおいしかった。あっさりすぎず、しっとりとして、お肉のやさしいうま味と香りが口の中で広がる。とても上品な味。小鉢の和え物やお漬物、茶碗蒸しは、どれも丁寧に作られている印象で、食べるとホッとする、安定の大戸屋定食だった。

選べる“一口デザート”で幸福感がアップ

御膳メニューは、デザートがセットになっていた。

3種類から選べて、かりんと抹茶アイス・ミルクアイス・チョコレートアイス。

筆者は、かりんと抹茶アイスを注文。生クリームと缶詰のみかんも添えられ、かりんとの甘みと食感が抹茶アイスとまざって、こちらも美味！ 食後の“ちょっと一口甘いもの欲しさ”が満たされる、ちょうどいいサイズ感のデザートだ。



小ぶりのサイズで、とんかつの後でもペロリといただけた（筆者撮影）

ちなみに、「湘南みやじ豚」ともう一つ、逗子店限定メニューで気になったのは「湘南しらす丼定食」（1380円）。朝7時〜10時の朝食限定のメニューだ。

ふっくら炊き上げた釜揚げしらすがたっぷりのった丼に、まぐろとオクラの小鉢、ほうれん草となめ茸の和え物、冷奴、お漬物、お味噌汁のセット。大戸屋の定番メニューや、他店舗の朝食メニューと比べてしまうと、朝食にしては、ちょっとお高めの“贅沢な朝ごはん”という感じがしなくもない。

しかし、「湘南しらす丼定食」そのものは、ボリューム感と湘南らしさに加え、朝と海がよく似合うメニューということもあり、早起きして食べにいく価値はある。



朝食限定の「湘南しらす丼定食」（筆者撮影）

柔らかな朝の光に包まれた海を眺めながら、からだにやさしい朝ごはんを食べたら、気持ちのいい1日のはじまりになりそうだ。

“特別感”に満たされる逗子店

「大戸屋が逗子にできた！」と聞いて、実際に行ってみたら、逗子の海の目の前の一等地で、建物もスタイリッシュ。ボックス席の配置や空間のゆとりがなんとも贅沢。座席数も最大。大きな窓からは一面の海が見え、予約制の個室まである。



窓も大きく、いろんな角度から風景が楽しめる（写真：大戸屋）

今回は頼まなかったが、限定メニューには、お刺身の盛合せ入りの御膳（その名も「大戸屋極み御膳」2980円）もある。聞いたところ、生のお刺身を定食メニューで出すのは、全国437店舗ある大戸屋の中でもFCをのぞくと逗子店だけだという。



逗子店限定メニューの看板（筆者撮影）

海が見えるロケーションだけでなく、建物や空間、客席数や景観、限定メニューなど、あらゆる点で、ほかの大戸屋とはちょっと違う、“別格扱い”の店舗という印象だった。

店舗マネージャーの古頭さんにもお話を伺ってみると、

「逗子の立地に関しては、コロワイドグループの中でも“大型の個人店”というイメージで運営しております。

大戸屋ごはん処 逗子店と隣接するシーサイドイタリアン・カンティーナ、なぎさ橋珈琲逗子店（現在は2店舗）もブランドにこだわりをもった1店舗の運営としており、大戸屋についても逗子店に限っては、チェーンストアでありながら単一業態のスタイルに近く、特別感を実感して頂ける店舗を目指しています」

続けて、「『お腹を満たす』だけじゃない。席の空間やロケーションも含め、より有意義な時間を過ごしていただける大戸屋というものを、逗子店は求められていると思います」と、店側としてもこの絶景を“ウリ”のひとつととらえているようだ。

ゆったりした店内で、おなじみの大戸屋の和定食から、観光気分が楽しめる限定メニュー、きっちりした御膳メニューまで揃っているので、どんなシーンにも使いやすい。

おすすめは、16時以降の夕焼けの海

全国でチェーン展開する外食大手企業の、創業の街での新たな挑戦は、はじまったばかり。

観光客が比較的少ない今の季節でも、週末のお昼時は特に混み合うそうだが、ロケーションを楽しむのなら、古頭さんのおすすめは夕方16時以降。

「一番推したいのは、晴れた日の夕焼け空の海ですね。夕日が沈んで、ピンクと紫のグラデーションができていく。これからの冬場はとくに、空気が澄んできれいです」（古頭さん）

次に来るときは、温かい飲みものを片手に、のんびり食後の海散歩も楽しみたい。



取材日はあいにくの曇天。晴れた日の夕方にもぜひリベンジしたい（筆者撮影）

（西谷 渉 ： ライター）