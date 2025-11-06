台風第２６号が発生しました。

【画像】ダブル台風の進路と勢力は

６日３時、マリアナ諸島の

北緯１０度１０分、東経１４２度０５分において、

熱帯低気圧が台風第２６号になりました。

台風は１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の北東側４４０キロ以内と南西側３３０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、２４時間後の７日３時にはフィリピンの東の北緯１１度３５分、東経１３９度５５分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

４８時間後の８日３時には

フィリピンの東の

北緯１３度２５分、東経１３５度５０分を中心とする

半径１５５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２１０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

７２時間後の９日３時には

フィリピンの東の

北緯１４度５５分、東経１２９度３５分を中心とする

半径２２０キロの円内に達し、

強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３５０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。



この方面の船舶は十分警戒してください。