【台風情報】台風26号（フォンウォン）発生 気象庁が船舶に警戒を呼びかけ 最大瞬間風速55メートル程度に発達 台風25号とのダブル台風が日本の南海上を西に進む 今後の進路と勢力は
台風第２６号が発生しました。
６日３時、マリアナ諸島の
北緯１０度１０分、東経１４２度０５分において、
熱帯低気圧が台風第２６号になりました。
台風は１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心の北東側４４０キロ以内と南西側３３０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
フィリピンの東の
北緯１１度３５分、東経１３９度５５分を中心とする
半径９５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
４８時間後の８日３時には
フィリピンの東の
北緯１３度２５分、東経１３５度５０分を中心とする
半径１５５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径２１０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
７２時間後の９日３時には
フィリピンの東の
北緯１４度５５分、東経１２９度３５分を中心とする
半径２２０キロの円内に達し、
強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。
予報円の中心から半径３５０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
この方面の船舶は十分警戒してください。