¡Ú´ÚÎ®¡ÛG¡ÝDRAGON¡¢£³ºÐ¤Î±ù¤Ã»Ò¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¸ø³«¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»ÐÉ×ÉØ¤Ï¶ì¾Ð¡¡SNSÏÀÁè¤Ë
²Î¼êG¡ÝDRAGON¤Î±ù¤Ã»Ò¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£±ù¤Ã»Ò¤È¤Ï¡¢5ºÐ¾å¤Î»Ð¤¬¡¢ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó¤È·ëº§¤·¡¢22Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¥¥à¡¦¥¤¥É¥¥¥ó¤¯¤ó¡Ê3ºÐ¡Ë¤Î¤³¤È¡£
¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó¤¬3Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëA¡×¤Î·ÝÇ½¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡ÖÄ¹ÃË¤Î´é¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬¼«¤éÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë»þ¤Ë´é¸ø³«²ÄÈÝ¤ò·è¤á¤è¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢G¡ÝDRAGON¤¬¸Ä¿ÍSNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÄ¹ÃË¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖºÜ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼G¡ÝDRAGON¤Ï±ù¤Ã»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖÈà¤Ï¡Ø»ä¤Ï¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢±ù¤Ã»Ò¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò½ä¤ëÏÀÁè¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï5Æü¡Ö±ù¤Ã»Ò¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò½ä¤Ã¤Æ¡ØÍý²ò¤Ç¤¤ë¡ÙVS¡Ø·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÎÏÀÁèËÖÈ¯¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¹¶ËÉ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±ù¤Ã»Ò¤ò°¦¤¹¤ë½ÇÉã¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¡Ö±ù¤Ã»Ò¤Ë¸þ¤±¤¿°¦¾ð¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤òÀè¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£