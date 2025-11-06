米データサイト「ファングラフス（FanGraphs）」が5日（日本時間6日）、今オフのFA市場トップ50選手ランキングを発表した。

トップ50には先発投手15人、救援投手14人が名を連ねており、投手の比率が高い。これは近年のFA市場やロースター構築の傾向を反映したもので、トップクラスの打者はどの球団でもレギュラーになれる一方、中堅クラスの野手に対しては、各球団が「自前の若手育成を優先」する傾向が強まっているためだ。

一方で、投手はいくらいても足りず、故障の影響もあって先発5人ではシーズンを乗り切れない。2024年には大型契約50件のうち31件が投手に支払われ、この傾向は今オフも続くと見られている。

その状況の中、日本勢も複数ランクインした。12位に選ばれたのはヤクルトの村上宗隆（26）。本塁打王クラスの若手スラッガーで、どの球団にとっても長期的に契約したい“夢のスター”と評されている。契約は6〜7年の契約が確実で、平均年俸は約2200万ドル（約33億9000万円）と予想されている。18位はカブスからFAとなった今永昇太（32）。2年契約で年俸1900万〜2000万ドル（約29億3000万円〜30億8000万円）と予想されている。20位は西武の今井達也（27）。4〜5年契約で年俸1600万〜2000万ドル（約24億6000万円〜30億8000万円）とされている。

他の米メディアに比べて評価がやや控えめなのは、NPBの極端な打低環境を考慮してのこと。今井は2025年に防御率1.92を記録したが、ファングラフスは「その数値をそのままMLBに当てはめるのは危険」と分析している。21位には巨人の岡本和真（30）が入った。3〜4年契約で年俸1600万〜1800万ドル（約24億6000万円〜27億7000万円）が見込まれており、「突出したスーパースターではないが、安定感のある中軸打者」と評価。選手側と球団側の双方にメリットのあるボーナスやオプション条項などが組み込まれる契約になると予測されている。