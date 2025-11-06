【Afternoon Tea×ファミリーマート】秋冬限定のホットティー3種♡

紅茶ブランド「Afternoon Tea」とファミリーマートの人気コラボから、心も体も温まるホットペットボトル飲料3種が登場！2025年11月11日（火）より全国の約16,300店で発売されます。ぶどう香るアールグレイ、黒豆香るルイボスティー、アールグレイラテと、気分に合わせて選べるラインアップ。上品な香りと深い味わいで、秋冬のティータイムを贅沢に彩ってくれます♡

秋冬限定！華やかに香るぶどうのアールグレイ



今年初登場の「Afternoon Tea監修 ファミマル ホット ぶどう香るアールグレイティー」（税込140円）は、スリランカ産ウバ茶葉を40％使用した有糖のフレーバーティー。

アールグレイ特有のベルガモットの香りに、ぶどうの芳醇な甘みが重なり、まるでデザートのような満足感が広がります。

ふわりと漂う香りに包まれて、一口飲むたびに深まる秋のひとときを感じられる一杯です。

黒豆×ルイボスの香ばしさでほっと一息



2024年に好評を博した「Afternoon Tea監修 ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー」（税込130円）が今年も登場。

南アフリカ産の茶葉を100％使用したノンカフェインの無糖ティーで、寝る前やリラックスタイムにもぴったりです。

黒豆の香ばしさとルイボスのすっきりとした味わいが絶妙に調和し、冷え込む夜にやさしく寄り添う温かさを届けてくれます。

濃厚アールグレイラテで贅沢カフェ気分



「Afternoon Tea監修 ファミマル ホット アールグレイラテ」（税込150円）は、国産牛乳のまろやかさと紅茶の深みが絶妙にマッチ。

スリランカ産ウバ茶葉を40％使用し、華やかで上品な香りがふわっと広がります。仕事の合間やおでかけのお供に、コンビニで手軽に楽しめる“ご褒美ラテ”としてもおすすめです♪

香りで整う、私のくつろぎ時間



ファミリーマート×Afternoon Teaのホットティーシリーズは、5年目を迎えてますます進化中。どのフレーバーも香り高く、心までほっと和む味わいです。

季節の変わり目や忙しい日常の合間に、香り豊かな一杯を味方にしてみませんか？お気に入りのマグカップを手に取れば、いつもの時間が少し特別に感じられるはずです。