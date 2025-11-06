【東京都】80年記念「あだち市場の日」特別開催！ 親子で楽しめる冷凍庫見学＆試食など普段入れない市場の中へ
東京都中央卸売市場・足立市場では、毎回人気の「市場の日」が11月8日に開催されます。2025年は市場開場80年、千住宿開宿400年を記念した特別版「感謝祭」として、普段体験できないイベントも実施されるなど、より注目を集める内容です。
水産仲卸売場での鮮魚販売や、冷凍庫見学、焼き魚試食などの食育イベントも予定されています。普段は立ち入ることができない市場の雰囲気を間近で感じられる貴重な機会です。PRキャラクター「イッチーノ」も登場予定で、子ども連れでも楽しめる内容になっています。
市場スタッフによる案内や試食イベントもあり、親子で「魚の魅力」や「食育」を学べる絶好のチャンスです。普段の買い物とは一味違う市場体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。(文:橋酒 瑛麗瑠)
見どころ満載！ 記念イヤー特別開催「第2土曜日（1月は第3土曜日）」恒例の「あだち市場の日」。9時〜13時30分まで（鮮魚・青果などの販売は11時まで）開催されます。会場は東京都中央卸売市場 足立市場です。今回は「足立市場開場80年」と「千住宿開宿400年」を記念した“感謝祭”仕様。
来場前に知っておきたい注意点当日は車での来場はできません。公共交通機関を利用しましょう。鮮魚・青果等の販売は売り切れ次第終了となるため、早めの来場がおすすめです。また、各イベントによって開催時間が異なります。最新情報やスケジュールは足立市場協会の公式Webサイトで確認できます。
市場スタッフによる案内や試食イベントもあり、親子で「魚の魅力」や「食育」を学べる絶好のチャンスです。普段の買い物とは一味違う市場体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。(文:橋酒 瑛麗瑠)