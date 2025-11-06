11月5日夜、静岡県富士市の県道で道路を横断していた男女2人が車にはねられ女性が死亡、男性がけがをしました。警察は2人をはね、そのまま逃走していた51歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。

車にはねられ男女2人が死傷したひき逃げ事件の現場＝静岡県富士市・11月5日夜

11月5日午後6時20分頃、富士市松岡の県道で道路を横断していた男女2人が軽トラックにはねられました。

この事故で近くに住む無職の女性（77）は運ばれた病院で死亡が確認され、男性（87）も軽傷を負いました。

2人をはねた軽トラックはそのまま逃走したため、警察はひき逃げ事件として、軽トラックの前後を走っていた車のドライブレコーダーなどから捜査を進め、静岡県富士宮市西山に住む自称アルバイト従業員の男（51）を過失運転致死傷とひき逃げの疑いで、5日深夜に逮捕しました。

警察の調べに対し、男は「何かにぶつかった」と、事故を起こしたことは認めているということです。

現場は片側1車線の直線道路で、警察は事故当時の状況などを詳しく調べています。