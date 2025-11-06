東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6505　高値0.6513　安値0.6459

0.6580　ハイブレイク
0.6546　抵抗2
0.6526　抵抗1
0.6492　ピボット
0.6472　支持1
0.6438　支持2
0.6418　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5662　高値0.5665　安値0.5631

0.5708　ハイブレイク
0.5687　抵抗2
0.5674　抵抗1
0.5653　ピボット
0.5640　支持1
0.5619　支持2
0.5606　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4109　高値1.4140　安値1.4100

1.4173　ハイブレイク
1.4156　抵抗2
1.4133　抵抗1
1.4116　ピボット
1.4093　支持1
1.4076　支持2
1.4053　ローブレイク