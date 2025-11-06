東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6505 高値0.6513 安値0.6459
0.6580 ハイブレイク
0.6546 抵抗2
0.6526 抵抗1
0.6492 ピボット
0.6472 支持1
0.6438 支持2
0.6418 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5662 高値0.5665 安値0.5631
0.5708 ハイブレイク
0.5687 抵抗2
0.5674 抵抗1
0.5653 ピボット
0.5640 支持1
0.5619 支持2
0.5606 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4109 高値1.4140 安値1.4100
1.4173 ハイブレイク
1.4156 抵抗2
1.4133 抵抗1
1.4116 ピボット
1.4093 支持1
1.4076 支持2
1.4053 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6505 高値0.6513 安値0.6459
0.6580 ハイブレイク
0.6546 抵抗2
0.6526 抵抗1
0.6492 ピボット
0.6472 支持1
0.6438 支持2
0.6418 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5662 高値0.5665 安値0.5631
0.5708 ハイブレイク
0.5687 抵抗2
0.5674 抵抗1
0.5653 ピボット
0.5640 支持1
0.5619 支持2
0.5606 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4109 高値1.4140 安値1.4100
1.4173 ハイブレイク
1.4156 抵抗2
1.4133 抵抗1
1.4116 ピボット
1.4093 支持1
1.4076 支持2
1.4053 ローブレイク