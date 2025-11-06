今回は、旦那の出張がただの遊びだったと判明し、怒りに震えた妻のエピソードを紹介します。

出張中、LIMEの返信が全然なく…

「友達に1泊旅行に誘われ、旦那に『ひとりで旅行していいか』相談しました。すると『母親の外泊はまだ早い。子供が可哀想だろ？』と言われ、仕方なくあきらめることに。

そんなある日、旦那が出張に行くことになりました。ただ、旦那の話をよく聞くと、『結構いい旅館で、温泉でゆっくりできるんだ』と言っていて、嫌な予感がしました。

で、旦那の出張中にLIMEでメッセージを送りましたがまったく返信がなく……。その翌日になって『盛り上がってスマホ見る余裕なかった』『あ〜楽しかった』とやっと返信がありましたが、旦那の出張はただの温泉旅行で遊びだったと判明し、『絶対に許せない……』と思いました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年5月）

▽ 出張という名の遊び旅行をするんだったら、妻にもひとりで旅行させてほしいですよね。自分だけ楽しむなんて許せません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。