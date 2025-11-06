「絶対に許さない…」旦那の出張がただの遊びだった話
今回は、旦那の出張がただの遊びだったと判明し、怒りに震えた妻のエピソードを紹介します。
出張中、LIMEの返信が全然なく…
「友達に1泊旅行に誘われ、旦那に『ひとりで旅行していいか』相談しました。すると『母親の外泊はまだ早い。子供が可哀想だろ？』と言われ、仕方なくあきらめることに。
そんなある日、旦那が出張に行くことになりました。ただ、旦那の話をよく聞くと、『結構いい旅館で、温泉でゆっくりできるんだ』と言っていて、嫌な予感がしました。
で、旦那の出張中にLIMEでメッセージを送りましたがまったく返信がなく……。その翌日になって『盛り上がってスマホ見る余裕なかった』『あ〜楽しかった』とやっと返信がありましたが、旦那の出張はただの温泉旅行で遊びだったと判明し、『絶対に許せない……』と思いました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年5月）
▽ 出張という名の遊び旅行をするんだったら、妻にもひとりで旅行させてほしいですよね。自分だけ楽しむなんて許せません……。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。