岸谷蘭丸、米高校時代の１年上の先輩は“ハリウッド超大物俳優”の息子！「サッカー部の補欠で…」

MCのアルコ＆ピースが様々な分野の文化人の人生や本性に迫る、“文化人特化型”人生深掘りポッドキャスト番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

11月4日（火）に配信された同番組の後編には、実業家の岸谷蘭丸さんが出演。アメリカの高校時代の驚くべき交友関係を明かした。

ニューヨーク州の超高級避暑地にある全寮制の高校に通っていた岸谷さん。そこは、「ヒュー・ジャックマンの子供がいた」という、まさに“ブルジョアジー”な環境だったという 。

ヒュー・ジャックマンの息子はオスカーという名前で、父親とは人種が異なる養子とのこと。 「めっちゃ謙虚というか、結構シャイな感じ」であり、父親が有名人であることを一切鼻にかけるそぶりもなかったと振り返る。

さらに、岸谷さんと同じサッカー部に所属していたが、「サブメンバーのさらに控えの奴がいて、（それが）オスカーで」と意外な素顔を紹介。

「よくよく聞いたら、あの補欠のオスカーはジャックマンっていうらしい。マジ？みたいな」「めっちゃいい奴だった、サッカーは下手だけど」と、後から知って驚いたことを語った。