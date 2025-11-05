F/CE.がワイルドシングスと初コラボ　製品染めの風合いでミリタリー感を表現

「エフシーイー（F/CE.）」が、アウトドアブランド「ワイルドシングス（WILD THINGS）」との初のコラボレーションアイテムを発売した。エフシーイーフラッグシップストア東京・大阪、オンラインストアなどで取り扱っている。

コラボでは、ワイルドシングスの代表的なアイテムである「Happy Jacket」と「Denali Pants」を元に、エフシーイーの視点から素材やシェイプに変化を加え、「跡や痕跡（Impression）」というコンセプトを表現。製品染めの風合いによってミリタリー感を演出すると同時に、都会的なファッション性とミリタリーウェアの機能性のバランスを追求した2型をラインナップしている。

米軍のエクストリームコールドウェザーシステム（ECWCS）から着想を得た、ワイルドシングスの「Happy Jacket」をアレンジした「Happy Jacket Impression by F/CE.」（3色展開、6万9300円）は、製品染めによる奥行きのある色合いと、外されたワッペンを思わせるディテール、着丈、シルエットの調整により、ミリタリーアイテムの無骨さを都会的に表現。北米最高峰のデナリ山からインスピレーションを得た「Denali Pants」をベースにした「Denari Pants Impression byF/CE.」（2色展開、3万5200円）は、製品染めと切り替えデザインにより、1着ごとに異なる表情を加え、バギーシルエットにアップデートすることでファッション性を強めた。

