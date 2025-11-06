『チェンソーマン レゼ篇』るかっぷに「早川アキ にっこりVer.」と「天使の悪魔」がセットで登場
メガハウスは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より「るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 早川アキ にっこりVer.＆天使の悪魔 セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月6日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 早川アキ にっこりVer.＆天使の悪魔 セット【限定座布団付き】」(9,350円)
るかっぷシリーズに、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より「早川アキ にっこりVer.」と「天使の悪魔」が登場する。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
首は可動で表情をつけて楽しむことが可能。全高約11cmでボリューム感もたっぷり。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
