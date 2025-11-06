『ポケットモンスター』G.E.M.EXシリーズに「メガリザードンX＆メガリザードンY」が登場
メガハウスは、『ポケットモンスター』より「G.E.M.EXシリーズ ポケットモンスター メガリザードンX＆メガリザードンY【特製ミニクリアファイル付き】」(30,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月6日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「G.E.M.EXシリーズ ポケットモンスター メガリザードンX＆メガリザードンY【特製ミニクリアファイル付き】」(30,800円)
G.E.M.EXシリーズ ポケットモンスターより、「メガリザードンX」と「メガリザードンY」が登場する。
今にも動き出しそうな相対する2匹のリザードンを、360度どこから見ても楽しめる力強い造形で立体化。
2匹の燃え上がる炎と共に大空を翔る姿を、全高約210mmのボリューミーなサイズで迫力満点に仕上げており、躍動感あふれる造形と大迫力の彩色にも注目したい。
ポケモンセンター、プレミアムバンダイでの購入で撮り下ろしミニクリアファイルが付属する。
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon
2026年7月発送予定「G.E.M.EXシリーズ ポケットモンスター メガリザードンX＆メガリザードンY【特製ミニクリアファイル付き】」(30,800円)
今にも動き出しそうな相対する2匹のリザードンを、360度どこから見ても楽しめる力強い造形で立体化。
2匹の燃え上がる炎と共に大空を翔る姿を、全高約210mmのボリューミーなサイズで迫力満点に仕上げており、躍動感あふれる造形と大迫力の彩色にも注目したい。
ポケモンセンター、プレミアムバンダイでの購入で撮り下ろしミニクリアファイルが付属する。
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon