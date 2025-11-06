フリーの羽鳥慎一アナウンサー(54)が6日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。1週間の「遅めの夏休み」を終え、この日、復帰した。

オープニングで羽鳥アナは「1週間お休みいただきました。今日からまたよろしくお願いいたします」とあいさつ。松岡朱里アナウンサーは「お帰りなさい」と歓迎した。

この日、トップニュースで扱ったのは現代用語の基礎知識 選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が発表されたこと。コメンテーターの弁護士・結城東輝氏が気になる候補として生成AI・ChatGPTの愛称「チャッピー」を挙げると、羽鳥アナは「休みの間、ずっと使ってましたよ」と告白。「“この近くでいい温泉ありませんか？”って。その通りに動いてました」と明かした。

コメンテーターの玉川徹氏から「だいたいちゃんと休めたんですか？」と聞かれ、「休めましたよ。ほんと。休めました」と羽鳥アナ。「リラックスしました」としつつ「体力はなくなりましたけどね。大変でした。はい」と苦笑した。