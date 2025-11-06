¥Þ¥¨¥±¥ó¡¡Íèµ¨ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ¸À¡ÖÆüËÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡×ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È35¾¡
¡¡Íèµ¨¤«¤éÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²þ¤á¤ÆÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢NPB¤Ç97¾¡¡¢MLB¤Ç68¾¡¤òµó¤²¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È35¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö2016Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌ´¤Î¼Â¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡10Ç¯´Ö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À¸³è¤Ë¡Ö»ä¤ÏÅÓÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÆü¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤ä²ÈÂ²¤òÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ìÊâ°ìÊâ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÉôÌç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤ª½Ë¤¤¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶¥¤¤¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤Ï±Ê±ó¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Îµå¾ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥à¤òÆ¨¤ì¤¿¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎºÇÂç¤Î½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£MLB¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤â²ó¸Ü¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆ»¤¬ºÆ¤Ó¸òº¹¤¹¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!³§ÍÍ¡¢¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ïº£Ç¯8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¡¥ê¥¢¥é¥¤¥Ö¡ÁSPORTS¡¡Real¡õLive¡Á¡×¡Ê¸å10¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ¸å¡×¤È¤·¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£