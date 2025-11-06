今年8月出産の辻希美「徐々に徐々に仕事も再開していけたら」今後の予定に言及

11月4日、今年8月に第5子の次女を出産した辻希美が、自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。自身の洗濯事情を明かしたほか、今後の予定にも言及した。

動画内でZOZOTOWN購入品を紹介する中、辻は、「あのさ、ちょっと聞きたいんだけどさ」と切り出すと、「みんなはさ、こういうさ、買った洋服をさ、洗うタイプですか？そのまま一旦着てから洗うタイプですか？」と視聴者に質問を投げかけた。

その上で、「私は物によってって感じかな。物によって洗いたい。洗いたくなっちゃうかも」「ちなみに子供服は全部洗います、一旦」「自分のものはわりとパンツ系はほぼ洗わないで着ちゃいます。トップスは気になるものだけ洗ったりするっていう感じで」と明かし、「みんなはどんな感じですか？それちょっと知りたい。素朴な疑問」とコメント。

また、「涼しくなったら、ちょっとずつまた外に行けたらなとは思うんだけど」「自分の洋服を買いにわざわざ行くかって言ったら行かないかな」「お友達とランチとか、あとスーパー、薬局ぐらいしか、出かける予定は特にないんですけど」と明かしつつ、「でも、ちょっとずつ徐々に徐々に仕事も再開していけたらなっていうふうに思ってるので」とも話していた。