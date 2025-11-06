前田敦子「一目惚れしたことがない」恋愛観を赤裸々告白「最初興味なかったのに…」

ABEMAは、11月9日21時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズンとして、『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』を放送。これに先駆け、事前番組が公開された。

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には、新たなスタジオ見届け人として、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名の出演も決定している。

初回放送に先駆けて公開された事前番組では、番組にちなんだアンケート企画を実施し、スタジオ見届け人の“恋愛観”が次々と丸裸に。「パートナーがいるのに、他の異性が気になってしまったことはありますか？」という質問に対して、前田は、「恋人がいる時はない」「タイプの人と付き合っているはずなんで、それ以上の人はいない」とキッパリ。

さらに“自分の恋愛タイプ”の話題では、前田は、「一目惚れしたことがない」と告白。「最初興味なかったのに、徐々に恋人になるタイプかも」としながらも、「長い友達から恋愛に発展することもある」と振り返り、「自分が好きになった人ってうまくいかないジンクスがある」と語った。

また、パートナーとの別れについては、「自分から切り出したい。スパンって言います」「いきなりでも言っちゃう」と明かすと、「自分の中で難しいと思った時にずるずるしてるほうが申し訳ない」と誠実な恋愛観を覗かせていた。