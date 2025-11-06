¶âÍø¾å¾º¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏŽ¢·«¤ê¾å¤²Ž£¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡Ä´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈºÇ°¤Î¾ì¹ç35Ç¯¸å¤Ë2000Ëü±ß¤âº¹¤¬½Ð¤ëÊÖºÑÊýË¡
¢£½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Ï·«¤ê²¼¤²¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«
Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¾å¾º¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¼Ú¶â¤È¤Ê¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯ÊÖºÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¸µ»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¡¢Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¼ê¸µ»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢NISA¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤è¤ê¤â¹â¤¤±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂç¤¤¯»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»ñ»º³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£5000Ëü±ß¤Î¥í¡¼¥ó¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½»Âð¥í¡¼¥ó5000Ëü±ß¤ò¶âÍø1¡ó¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¾ï¤Ë·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤·Â³¤±¡¢Ã»¤á¤Î25Ç¯ÊÖºÑ¤ÇÊÖºÑ¤·¡¢´°ºÑ¸å¤ËÅê»ñ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¡¤È¡¢35Ç¯ÊÖºÑ¤Ç¼Ú¤ê¤ÆÊÖºÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¸µ»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ÈÎ¾·ú¤Æ¤Ç¤¤¤¯ÀïÎ¬¢¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¤ÎÀïÎ¬¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£25Ç¯´Ö¤ÇÊÖºÑ¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤ËËè·î¤ÎÊÖºÑ³ÛÁêÅö¤Î¤ª¶â¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÍø1¡ó¤Ç25Ç¯ÊÖºÑ¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï227Ëü±ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´°ºÑ¸å¤ÏÇ¯´Ö227Ëü±ß¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤Ç¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢35Ç¯ÊÖºÑ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¡¢25Ç¯ÊÖºÑ¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¼ê¸µ»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
5000Ëü±ß¤ò¶âÍø1¡ó¡¢35Ç¯ÊÖºÑ¤Ç¼Ú¤ê¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï170Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢25Ç¯ÊÖºÑ¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç¯´Ö57Ëü±ß¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤ÆÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢²È·×¤È¤·¤Æ¤ÏËèÇ¯227Ëü±ß¤Î»ñ¶â»Ù½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÓÃæ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍøÊÑÆ°¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ñ¶âÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£
°ã¤¤¤Ï¡¢ÀïÎ¬¡¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤òÍ¥Àè¤·¡¢´°ºÑ¤·¤Æ¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÀïÎ¬¢¤ÏºÇ½é¤«¤é½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ÈÅê»ñ¤ÎÎ¾·ú¤Æ¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£35Ç¯¸å¤Ë¤Ï2300Ëü±ß¤Îº¹¤¬
¤³¤Î2¤Ä¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì35Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀïÎ¬¡¤ª¤è¤ÓÀïÎ¬¢¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤ÈÅê»ñ»Ä¹â¤Î¿ä°Ü¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¿ÞÉ½3¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÅê»ñ¤Î±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤Ï5¡ó¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ï1¡ó¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¡¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¤Ç¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»Ä¹â¤Ï25Ç¯´Ö¤Ç¥¼¥í¤Ø¤ÈÁá¤¯¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£´°ºÑ¸å¤ËÇ¯´Ö227Ëü±ß¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢35Ç¯¸å¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ»Ä¹â¤Ï2855Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀïÎ¬¢¡ÊÎÐ¿§¡Ë¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Î¸º¾¯¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËºÇ½é¤«¤éÅê»ñ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¯¤«¤éÅê»ñ»Ä¹â¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÊØµ¹¾å³ÎÄêÍø²ó¤ê¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·×»»¾å¤Ï22Ç¯ÌÜ¤Î»þÅÀ¤ÇÅê»ñ»Ä¹â¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¾å¾º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ä
½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊÑÆ°¶âÍø¤Ç¼Ú¤ê¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬¡¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´ÖÊÖºÑ³Û¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È²È·×¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀïÎ¬¢¡ÊÎÐ¿§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ÚÆþ¶âÍø¤¬2.8¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇ¯´ÖÊÖºÑ³Û¤¬ÀïÎ¬¡¤ÈÆ±¿å½à¡ÊÇ¯´Ö227Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍø¾å¾º»þ¤Ë¤Ï¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»ñ¶â¤ò·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë¤Þ¤ï¤·¤¿¤ê¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ»Ä¹â¤ò·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë¤Þ¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍø¾å¾º¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤ÈÀïÎ¬¢¤ÎÊý¤¬¡¢¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤è¤ê½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤Ï±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ò5¡ó¤È¤·¤Æ»î»»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤¬3¡ó¤ä¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ÈÆ±¤¸1¡ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤¬3¡ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢35Ç¯¸å¤ÎÅê»ñ»Ä¹â¤ÏÀïÎ¬¡¤¬2602Ëü±ß¡¢ÀïÎ¬¢¤¬3447Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤¬5¡ó¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤Îº¹¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â800Ëü±ß°Ê¾å¤Îº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤È±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â
¼¡¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤ÈÆ±¤¸¡¢±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤¬1¡ó¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
35Ç¯¸å¤ÎÅê»ñ»Ä¹â¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤â2375Ëü±ß¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ê»Ä¹â¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤Î²áÄø¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬¢¤Î¾ì¹ç¡¢Åê»ñ»Ä¹â¤¬ºÇ½é¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë¤ª¶â¤ò¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶âÍø¾å¾º»þ¤Ë¤Ï·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢26Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤â½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢26Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ë»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤è¤ê¤½¤Î¸å¤ÎÊÖºÑ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤È¼ÚÆþ¶âÍø¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀïÎ¬¢¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢±ß·ú¤Æ¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ç¤â±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤¬1¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Ç¤â1¡óÌ¤Ëþ¤Î¿å½à¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¬¤º¤·¤âÅê»ñ¿®Â÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¾¦ÉÊ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀïÎ¬¢¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£°Ç±À¤Ê·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤ÏNG
ºÇ¸å¤Ë¡¢Åê»ñ¤Î±¿ÍÑÍø²ó¤êÊÌ¤Î35Ç¯¸å¤ÎÅê»ñ»Ä¹â¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÍø²ó¤ê¤¬1¡ó¡¢3¡ó¡¢5¡ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íø²ó¤ê0¡ó¤ä7¡ó¤Î¾ì¹ç¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÄ¹¤¯¼Ú¤ê¤Æ¼ê¸µ»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÊÖºÑ¡¢°ìÊý¤ÇÍ¾Íµ»ñ¶â¤òNISA¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¾Íè¤Î»ñ»º³Êº¹¤¬Âç¤¤¯³«¤ÆÀ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤áÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Ç±À¤Ë·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¸µ»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤éÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÅÄ ·ò°ì¡Ê¤è¤³¤¿¡¦¤±¤ó¤¤¤Á¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉôÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë¡£ÌîÂ¼ëú·ô¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Î´ë²è¡¦Ä´ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¸åÆÈÎ©¡£¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£CFP®¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°³Ø²ñ²ñ°÷¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°Ê¬²Ê²ñ½êÂ°¡Ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸¡Äê¡×´Æ½¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤NISA ¤«¤ó¤¿¤óºÇ¶¯¤Î¤ª¶â¤Å¤¯¤ê¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¦ 60ºÐ¤«¤é¤Î¸¤¤¡Ö¤ª¶â¤Î²ó¤·Êý¡×¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ ²£ÅÄ ·ò°ì¡Ë