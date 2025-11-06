「ほんとに凄い！」39歳タレント、“双子爆誕”を報告「頭がコブシくらいで本当に小さい」「産まれたんだ おめでとう」
タレントでアスリートクリエイターのあおい夏海さんは11月5日、自身のInstagramを更新。出産したことを報告しました。
【写真】我が子を抱く親子スリーショット
また「頭がコブシくらいで本当に小さい 究極に尊いです 母はいま産後のお腹の痛みと戦っていますが可愛いと痛いで可愛いが圧勝なので全然大丈夫です」と、現在の自身の状況も明かしています。
コメントでは、「おめでとうございます」「双子ちゃんママなんて素敵」「パパさんと育児頑張って下さいね」「ほんとに凄い！双子は後陣痛とかも人より大変だろうからゆっくり休んで〜」「産まれたんだ おめでとう」と祝福の声が多く上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「双子ちゃんママなんて素敵」「双子爆誕!!!!!!」と報告したあおいさん。投稿には3枚の写真と1枚の動画を載せています。写真の1枚目は誕生したばかりの我が子を両手で抱く姿です。「2200g台と2600g台の元気な2人男の子です」とのこと。また写真3枚目では出産前の大きなおなかを披露しています。
「双子を妊娠してから37週までのお腹の変化」6日に40歳の誕生日を迎えるあおいさん。息子の誕生日と数日しか変わりません。親子の見えない絆が伝わってくるようです。また2日には「双子を妊娠してから37週までのお腹の変化」の写真を公開し、「写真よりたぶん実物のほうが大きいと思う！」ともつづっていました。おなかの大きさが気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
