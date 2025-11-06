¤À¤«¤éŽ¢ÉáÄÌ¤Î±Ñ¸ì¶µ»ÕŽ£¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ð¤±¤Ð¤±Ž¥¾®ÀôÈ¬±À¤¬Ž¢ºÇÄìÊÕ¤Î°ÜÌ±Ž£¤«¤éŽ¢Ê¸³Ø¤Îµð¿ÍŽ£¤Ë¤Ê¤ì¤¿¥ï¥±
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè4½µ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Åìµþ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£²øÃÌ¹¥¤¤Ç¼ñÌ£¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Î·ëº§¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂè5½µ¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾®ÀôÈ¬±À¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥È¥¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤ÎÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÍèÆü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢È¬±À¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤³¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¹õÁ¥Íè¹Ò¤ÈÆ±¤¸1850¡Ê²Å±Ê3¡ËÇ¯¤Ë¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥Ø¥ë¥ó¤ÏÃóÎ±¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Î·³°å¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É·Ï¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ð¿È¼Ô¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹Äë¹ñÆâ¤Ç·ã¤·¤¯º¹ÊÌ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÁÄ¤ËÊ¸¿Í¤ä´±Î½¤¬¤¤¤ë²È·Ï¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½Ð¼«¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤ßà°õ¤À¤Ã¤¿¡£Êì¤Î¥í¡¼¥¶¡¦¥«¥·¥Þ¥Æ¥£¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤Î²¼ÁØ³¬µé½Ð¿È¤Ç¡¢¥¢¥é¥Ö¿Í¤Î²È·Ï¤À¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î·ëº§¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¬±À¤Ï¸å¤Ë¡Ö»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ñÃÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀá¤Ë¤Ï¡¢Êì¡¦¥í¡¼¥¶¤Î°ìÂ²¤¬·ëº§¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ½±·â¤·¡¢Éã¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤ÏÉÎ»à¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Êì¤È¤ÎÊÌ¤ì¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï³Ø¹»¤Ø¤ÎË¾¤Þ¤ÌÆþ³Ø
·ëº§À¸³è¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1851Ç¯¡¢Ç¤Ì³¤ò½ª¤¨¤Æ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ê¥ó¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¡¢À¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¤Ø¤ÎÉëÇ¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Ï¡¢¥í¡¼¥¶¤ÈÍÄ¤¤È¬±À¤òÄï¤ËÂ÷¤·¤ÆÃ±¿ÈÉëÇ¤¡£¥À¥Ö¥ê¥ó¤Î¥Ï¡¼¥ó°ìÂ²¤ÏÇ®¿´¤Ê¹ñ¶µ²ñ¿®ÅÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ¶µÅÌ¤Î¥í¡¼¥¶¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¨¤¯±¢Ýµ¤Êµ¤¸õ¤â¡¢¥®¥ê¥·¥ã°é¤Á¤Î¥í¡¼¥¶¤Ë¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤«¤Ã¤¿¡£
1853Ç¯¤Ë¥À¥Ö¥ê¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Ï¤¹¤°¤Ë°¦¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç·ò¹¯¤ò³²¤·¤Æ¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¡£¥í¡¼¥¶¤ÏÈ¬±À¤ÈÄï¤òÃÖ¤¤¤Æ¥®¥ê¥·¥ã¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢À¸³¶¤Û¤È¤ó¤É²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·È¬±À¤ÏÊì¤ò»×Êé¤·Â³¤±¡¢Êì¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡ÖÅìÍÎ¤Î·ì¡×¤¬¸å¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬±À¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉãÊý¤ÎÂç½ÇÊì¥µ¥é¡¦¥Ö¥ì¥Ê¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÉÙ¹ë¤ÇÇ®¿´¤Ê¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®ÅÌ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¹¥¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1863Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿À³Ø¹»¡¢¼¡¤¤¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥À¥é¥àÂç³Ø¥»¥ó¥È¡¦¥«¥¹¥Ð¡¼¥Ä¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê¸å¤Î¥¢¥·¥ç¥¦¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤È¤¤¤¦´ó½É³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£ÎéÇÒ¤ò·ù¤¬¤ë°ìÊý¤Ç´ñÈ´¤Ê°µº¤ò¤·¡¢»í¤ÎºÍÇ½¤â¤¢¤Ã¤Æ³Ø¹»Ãæ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¼ºÌÀ¡¢Âç½ÇÊì¤ÎÇË»º¡¢Âà³Ø¡Ä¡È¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡É¤È¤·¤Æ°é¤Ä
¤·¤«¤·ÉÔ¹¬¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë½±¤Ã¤¿¡£1865Ç¯¡¢²óÅ¾¥Ö¥é¥ó¥³¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿È¬±À¤Ï¥í¡¼¥×¤¬º¸ÌÜ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¼ºÌÀ¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÉã¤¬À¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¤«¤é¤Îµ¢¹ñÅÓ¾å¤ÇÉÂ»à¡£1867Ç¯¤Ë¤ÏÈß¸î¼Ô¤ÎÂç½ÇÊì¤¬ÇË»º¤·¡¢³ØÈñ¤¬¿Ô¤¤¿È¬±À¤ÏÂà³Ø¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿È¬±À¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯³Ø¹»¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤âÄÌ¤¸¤º»ëÎÏ¤Ë¤âÆñ¤¬¤¢¤ê¡¢½¡¶µ³Ø¹»ÆÃÍ¤Îµ¬Â§¤ËÇû¤é¤ì¤¿À¸³è¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÂà³Ø¡£¸åÇ¯¡¢»Ò¶¡¤ò¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È´«¤á¤é¤ì¤¿»þ¡¢È¬±À¤Ï¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤Ï»¦¤¹¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿´é¤ÇÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
È¬±À¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤âµï¾ì½ê¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤ÎÊì¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É·Ï¤ÎÉã¡¢¼ºÌÀ¡¢ÉÏº¤¡¢¤½¤·¤Æ²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿½¡¶µ¶µ°é¤Ø¤Î·ù°¡£ÂÎÀ©¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿È¬±À¤¬Æ´¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤Ø¤ÎÊüÏ²¤À¤Ã¤¿¡£
1869Ç¯¡¢19ºÐ¤ÎÈ¬±À¤Ï°ÜÌ±¤¿¤Á¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÇË»º¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨Âç½ÇÊì¤«¤é¤Î»ÙÅÙ¶â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¿ôÅÙ¤ÎÁ÷¶â¤ÇÅÓÀä¤¨¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Áº¤µç¤·¤¿¡£
¢£È¬±À¤ÏÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤·¤«¤·Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤ÏºÇÄìÊÕ¤Î°ÜÌ±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸¤¤È¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ªÃÇ¤ê¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬Æ²¡¹¤È·Ç¤²¤é¤ì¡ÊINJ GROUP¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É·Ï°ÜÌ±¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡×¡Ë¡¢É÷»É²è¤Ç¤Ï±î¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÊHISTORY ¡ÖWhen America Despised the Irish¡§ The 19th Century's Refugee Crisis¡×¡Ë¡£È¬±À¤ÏÆó½Å¤Î°ÕÌ£¤Çº¹ÊÌ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤â¤Ê¤¯°ÜÌ±Á¥¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿È¬±À¤Ï¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡ÊÅö»þ¡¢¹©¶È²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É·Ï°ÜÌ±¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿¦Ãµ¤·°ÊÁ°¤Ë¡¢È¬±À¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÇ¯¤Î¼ê»æ¤Ë¤³¤¦¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ø½ñµ¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È»»¿ô¤ËÄ¹¤¸¤Ê¤¤¤Î¤ß¤«¡¢ÉáÄÌ¤Î·×»»¤¹¤é¤í¤¯¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÅÅ¿®ÇÛÃ£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÅ¿®¶É¤Ë½Ð¤¿¡£³°¤ÎÇÛÃ£¤Ï³§¼ã¤¤»Ò¶¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢»ä¤¬Æó½½ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤³¤Ö¤ë³ê·Î¤Ç¡¢³§¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤¿¡£
»ä¤Ï¤·¤ã¤¯¤Ë¾ã¤Ã¤ÆµëÎÁ¤â¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤á¤¿¡£Í§¿Í¤ÏÅÜ¤Ã¤ÆÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤·¡¢²¼½É²°¤«¤é¤ÏÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢½É²°¤Ç½½»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë²Ð¤òÊ²¤¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÀÐÃº¤òÆþ¤ì¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤½¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¿©Êª¤ÈµÊ±ì¼¼¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤òÆÀ¤¿¡£
¢£È¬±À¤Î¡ÈÊ¸ºÍ¡É¤ò¸«È´¤¤¤¿¡Ö³èÈÇ²°¤Î¥ï¥È¥¥ó¡×
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤ò½õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢³èÈÇ²°¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¤È¤¤¤¦ÃË¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÈ¬±À¤òµï¸õ¤Ë¤·¤¿¥ï¥È¥¥ó¤Ï¡¢È¬±À¤ÎÅ·ºÍ¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Î¤Û¤¦¤Ï¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¥È¥¥ó¤ÏÀ¸³¶È¬±À¤ÈÊ¸ÄÌ¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À³Ê¤ËÆñ¤Î¤¢¤ëÉÕ¤¹ç¤¤¤Å¤é¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò´¶¤¸¤Æ»Ù±ç¤òÂ³¤±¤¿¥ï¥È¥¥ó¤Ï°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¡£
È¬±À¼«¿È¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤¬¡ÖÊ¸ºÍ¡×¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¸¶¹ÆÎÁ¤â¤Ê¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1872Ç¯¤Ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ê¥¹¥È¡×¡¢1874Ç¯¤Ë¡Ö¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ºÎÍÑ¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥Ã¥¯¥ê¡¼¤Ï¸å¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö»¦¿Í»ö·ï¤Î¼èºàµ»ö¡×¤ÇÌ¾À¼¤òÆÀ¤ë
¤³¤¦¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿È¬±À¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¡£¸½Âå¤Ê¤é¤Ð¡Ö¼ÂÏÃ¡û¡û¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ°Û¤È¤¹¤ëÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±È¬±À¤¬µ¼Ô¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1874Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¥¿¥ó¥ä¡¼¥É»¦¿Í»ö·ï¡×¤Î¼èºà¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1874Ç¯11·î¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Î¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥é¥àÃÏ¶è¤Çµ¯¤¤¿»ÄÇ¦¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥·¥ê¥ó¥°¤¬Èé³×¹©¾ì¤ÎÏ§¤ÇÀ¸¤¤¿¤Þ¤Þ¾Æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¨»´¤Ê»ö·ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤Ï¡¢·Ù»¡¤ä¸¡»à´±¤ËÆ±¹Ô¤·¤ÆÌÜ·â¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤äÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÒÌä¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢¸¡»à²òË¶¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤ÆÃº²½¤·¤¿°äÂÎ¤ò¥¹¥±¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤±¤¿°äÂÎ¤ÎÇò¤¯µ±¤¯»õ¤ä¡¢Ï§¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¾Ç¤²¤¿¹ü¤È¿ÍÆù¤Î¾ÜºÙ¤ÊÉÁ¼Ì¤¬´Þ¤Þ¤ìÁ´ÊÆ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊMurder by Gaslight. ¡ÖThe Tanyard Murder¡×¡Ë¡£
¥¿¥ó¥ä¡¼¥É»¦¿Í»ö·ï¤ÇÌ¾À¼¤òÆÀ¤¿È¬±À¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Î¼Ò²ñ¤ÎÄìÊÕ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¯°ìÏ¢¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1875Ç¯¤Ë¡Ö¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¡Ö¹õ¿Í¤ÎÀ¸³è¡¢¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¿¦¶È¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÉÏº¤ÃÏ¶è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊóÆ»¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊNational Endowment for the Humanities. ¡ÖLafcadio Hearn in New Orleans¡×2012Ç¯5¡Á6·î¹æ¡Ë¡£
¢£¡ÈÅÛÎì¤À¤Ã¤¿½÷À¡É¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢3Ç¯¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë
1875Ç¯8·î22Æü¤Î¡Ø¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥ê¥¢¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¡§¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥¨¥ó¥É¤ÎÌë¤ÎÄÉÊü¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¡½¡½¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó¤ÎÃÏ²¼¤ÎÁã·¢¤È¤½¤³¤Ë½»¤à¿Í¡¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹õ¿Íµï½»¶è¤ÎÌë¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÆîËÌÀïÁè¸å¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¹õ¿Í¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤µÏ¿¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢Îò»ËÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊHearn, Lafcadio and Frost, O. W. ¡ÈChildren of the Levee¡É University Press of Kentucky, 1957¡Ë¡£
¤³¤Î´Ö¡¢1874Ç¯6·î¤ËÈ¬±À¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡Êº®·ì¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë½÷À¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¡Ö¥Þ¥Æ¥£¡×¡¦¥Õ¥©¥ê¡¼¤ÈºÇ½é¤Î·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Æ¥£¤Ï¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¥á¥¤¥º¥Ó¥ë¶á¹Ù¤Î¥¿¥Ö²È¤ËÅÛÎì¤È¤·¤Æ½êÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÅÛÎì¤Ç¡¢È¬±À¤¬²¼½É¤·¤Æ¤¤¤¿½É¼Ë¤ÇÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÌFind a Grave. ¡ÈAlethea 'Mattie' Foley ¡Ê1850¡Á1931¡Ë¡É ¡¨ Notable Kentucky African Americans Database. ¡ÈFoley, Alethea 'Mattie'¡É¡Í¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Ç¤ÏÈ¿°Û¿Í¼ï´Ö·ëº§Ë¡¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤³¤Î·ëº§¼«ÂÎ¤¬°ãË¡¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£È¬±À¤¬¡Ø¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡Ù¤ËÀ»¿¦¼Ô¤äÀ¯¼£²È¡Ê°ÊÁ°¤è¤êÈ¬±À¤Îµ»ö¤ÇÉ÷»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤«¤é¤Î°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ê²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡ÊCincinnati & Hamilton County Public Library. ¡ÈLafcadio Hearn Collection.¡É Special Collections and Rare Books. Accessed October 27, 2025.¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ï¤äÈ¬±À¤¬KKK¤«¤é¥ê¥ó¥Á¤µ¤ì¤ë´í¸±¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È¥Þ¡¼¥¸¥Ê¥ë¤ÊÊ¸²½¡É¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿
1877Ç¯¡¢È¬±À¤Ï¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤òÎ¥¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£È¬±À¤ÏÌó10Ç¯´Ö¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë½»¤ß¡¢1878Ç¯6·î¤«¤é¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥Ç¥â¥¯¥é¥Ã¥È¡×¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¬±À¤Ï¡¢»æÌÌ¤òÃ±¤Ê¤ë»°ÌÌµ»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥È¤ä¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¾¥é¤Î½ñÉ¾¡¢Á´¹ñ»ï¤ÎÍ×Ìóµ»ö¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¡¢Æ±»æ¤ò¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤ë¿·Ê¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê64 Parishes. ¡ÈLafcadio Hearn.¡É Accessed October 27, 2025.¡Ë¡£
¤³¤³¤ÇÈ¬±À¤¬Ì¥¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Þ¡¼¥¸¥Ê¥ë¤ÊÊ¸²½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£È¬±À¤Ï¥¯¥ì¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ò¸¦µæ¤·¡¢¥¯¥ì¥ª¡¼¥ë¤Î²Î¡¢Êª¸ì¡¢¤³¤È¤ï¤¶¤ò¼ý½¸¤·Ãø½ñ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ì¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ò´ðÈ×¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¸ì¤Ê¤É¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸À¸ì¤Ç¡¢ÅÛÎìÀ©»þÂå¤Î¥«¥ê¥Ö³¤¤Ç¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£É¸½à¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤È¤ÏÊ¸Ë¡¤â¸ì×Ã¤â°Û¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¶³¦¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¥ô¡¼¥É¥¥¡¼¡Ê¥Ö¡¼¥É¥¥¡¼¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÈà¤Î¼ç¤Êµ»ö¤Ï¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Î¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÊ¸²½¡¢¥Ö¡¼¥É¥¥¡¼¶µ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥¯¥ì¥ª¡¼¥ë¤Î¸Á¡¢²»³Ú¡¢ÎÁÍý¡¢²øÃÌ¤Ê¤É¤ò¼èºà¤·¡¢1885Ç¯¤Ë¡Ø¥´¥ó¥Ü¡¦¥¼¡¼¥Ö¡Ù¡Ê¥¯¥ì¥ª¡¼¥ë¤Î¤³¤È¤ï¤¶¼Åµ¡Ë¡¢¡Ø¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÎÁÍý¡Ù¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¼þÊÕ¤ÎÎò»Ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤È°ÆÆâ¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ê¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡§¥Ï¡¼¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿³¹¤È¤½¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡×¡Ë¡£
¢£¡Ö½Ð¼«¤Èº¹ÊÌ¡×¤¬¡¢¡È³°Â¦¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿
¤³¤Î¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÊ¸²½¸¦µæ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢È¬±À¤Ï1887Ç¯¡¢¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÊ¸²½¤¬¤è¤ê¿§Ç»¤¯»Ä¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎÀ¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯Åç¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢1889Ç¯¤Þ¤ÇÌó2Ç¯´ÖÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1890Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎµÏ¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØÊ©ÎÎÀ¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¤ÎÆóÇ¯´Ö¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ÊHearn, Lafcadio. Two Years in the French West Indies. New York¡§ Harper & Brothers, 1890. World Digital Library, Library of Congress.¡Ë¡£
¤è¤¦¤Ï¡¢½Ð¼«¤Èº¹ÊÌ¤¬¡¢Èà¤ò¥Þ¡¼¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¤Î¤À¡£
ÅÛÎì¤Î»Ò¤ä¹õ¿Í³¹¡¢¥Ö¡¼¥É¥¥¡¼¶µ¤ä°Û¿Í¼ïº§¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Èà¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö³°Â¦¡×¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿À¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤¤¤¨¤Ð¼ÂÏÃ»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£»¦¿Í¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¡¢Ãº²½¤·¤¿°äÂÎ¤ò¥¹¥±¥Ã¥Á¤·¡¢¹õ¿Í¥¹¥é¥à¤òÊâ¤¤¤¿¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç°Â¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ëËÞÍÇ¤Êµ¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¡¢À¤³¦Ê¸³Ø¤Îµð¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
µ®Â²¤Ç¤â³Ø¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤Î´ã¤À¤±¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿ºî²È¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¶áÂåÊ¸³Ø»Ë¤Ç¤âÈ¬±À¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ï¡¢ËèÆü½÷À¤ÎÍçÂÎ¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤â¿§¡¹¤È´¶³´¿¼¤¤¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
